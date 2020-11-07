شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين ترسل مركبة فضائية لجمع عينات من سطح القمر لأول مرة منذ 40 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الصين لإرسال مركبة فضائية إلى القمر في وقت لاحق من هذا الشهر لجمع العينات الأولى من الصخور والغبار لإعادتها إلى الأرض لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا، وذلك من خلال مهمة Chang’e-5 الصينية، حيث سيكون أمامها يوم قمري واحد فقط لجمع المواد من منطقة غير مستكشفة سابقًا من الجانب القريب من القمر قبل العودة إلى الأرض.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت آخر مرة أعيدت فيها عينات صخرية من سطح القمر إلى الأرض من آخر مهمة لأبولو عادت إلى الوطن في ديسمبر 1972.

وتعد الصين هي واحدة من ثلاث دول فقط، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، نجحت في الهبوط السهل على سطح أقرب جار سماوي لنا، وستساعد الصخور العلماء على تحديد تاريخ آخر نشاط بركاني معروف على سطح القمر بشكل أفضل، حيث يُعتقد أنه كان منذ مليار إلى 3.5 مليار سنة.

ستنطلق مركبة الفضاء من مركز Wenchang لإطلاق الأقمار الصناعية في جزيرة هاينان في 24 نوفمبر على صاروخ Long March 5 ، وتهبط في شمال Oceanus Procellarum -، وهو سهل حمم بركاني شاسع على سطح القمر.

كان من المقرر إطلاقها في الأصل في عام 2017، لكن عطلًا في المحرك في صاروخ الإطلاق أدى إلى تأخير الإقلاع، ومن المتوقع أخيرًا حدوثه هذا العام.

كما تم تصميم المهمة لجمع عينات من الغبار والحطام من منطقة لم يتم استكشافها سابقًا من الجانب القريب من القمر وإعادتها إلى الأرض، وسيمكن هذا العلماء من دراسة تكوين القمر بشكل أفضل وفهم عمره والصخور والمعادن على سطح القمر بشكل أفضل.

وتجرى المهمة بعد دخول المركبة المدار القمري، حيث ينفصل المسبار والصاعد وينزلان إلى السطح بالقرب من مونس رومكر، وهو مجمع بركاني يبلغ ارتفاعه 1300 ميل، وبعد الهبوط، سيحفر المسبار ما يصل إلى ستة أقدام ونصف في الأرض، ويمد ذراعًا آليًا ويطلق ما يصل إلى 4 أرطال من المواد الجاهزة للعودة إلى الأرض.