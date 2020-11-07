شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون بشرة إلكترونية تتبع خطواتك وتراقب معدل ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور خبراء أمريكيون جهاز قابل لإعادة التدوير بالكامل، عبارة عن "بشرة إلكترونية" يمكنها تتبع عدد خطواتك ومراقبة معدل ضربات قلبك، وهي بديلاً صديقًا للبيئة للأجهزة القابلة للارتداء، والتي تعمل مثل لوحة دائرة كهربائية قابلة للمط، من خلال تغليف الأسلاك المعدنية السائلة بين طبقتين من البوليمر المرنة.



جلد الكترونى وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الفريق، إنه يمكن أيضًا استخدام الجهاز الذي يشبه الجلد، على سبيل المثال، لقياس درجة حرارة الجسم، ويمكن تشكيله ليلائم أي مكان في الجسم. يقول المهندس الميكانيكى جيان ليانج شياو من جامعة كولورادو بولدر: "يمكن أن يؤدي المفهوم الكامن وراء الجهاز إلى مستقبل تسمح فيه الجلود القابلة لإعادة التدوير وذات التقنية العالية للناس بجمع البيانات الحيوية دون النفايات الإلكترونية المرتبطة بالساعات الذكية".

جلد مبتكر

توقع الخبراء، أنه بحلول العام المقبل، ستكون البشرية قد أنتجت أكثر من 55 مليون طن من النفايات الإلكترونية في شكل مهملات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة.

كما أنه لصنع الجلد الإلكتروني، استخدم الباحثون تقنية طباعة الشاشة التي سمحت لهم بتشكيل شبكة من الأسلاك المعدنية السائلة، لتشكيل دائرة ثم غلفوها بين فيلمين رقيقين مصنوعين من مادة البولي إيمين، وهي مادة ذاتية الشفاء.

أوضح البروفيسور شياو، أن الجلد الإلكتروني لديه القدرة على إصلاح نفسه في غضون 13 دقيقة عندما يتتضرر، حيث يتم إصلاح الروابط التي تجمع مادة البولي إيمين معًا.