شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح خدمة الدفع فى الهند لتسهيل إرسال واستقبال الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت واتس آب خدمة الدفع الخاصة بها للمستخدمين في الهند بعد تلقي موافقة من المنظمين في الدولة، حيث تم إطلاق الخدمة لأول مرة في الهند كإصدار تجريبي في عام 2018، ولكن تم تأخير طرحها بالكامل لسنوات بسبب مخاوف بشأن تخزين البيانات ومشاركتها، وهذا الإطلاق مهم لأكبرسوق لواتس آب، فهو موطن لحوالي 400 مليون مستخدم.

وفقا لما ذكره موقغ "the verge"، منحت الهيئة التنظيمية الهندية لمدفوعات التجزئة، المؤسسة الوطنية للمدفوعات في الهند (NPCI)، موافقتها على واتس آب، مع تأكيد فيس بوك على طرح الخدمة بعد ساعات فقط في منشور مدونة.

كانت الأخبار مهمة بما يكفي لينشأ مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك مقطع فيديو يشرح بعض ميزات هذا الإعلان، إذ قال زوكربيرج: "ستتمكن الآن من إرسال الأموال بسهولة إلى أصدقائك وعائلتك من خلال واتس آب بنفس سهولة إرسال رسالة".

وأشارأيضًا إلى أن المدفوعات الرقمية مهمة بشكل خاص أثناء انتشار جائحة عالمي، لأنها تلغي الحاجة إلى تبادل الأموال شخصيًا.

سيستخدم نظام الدفع الخاص بواتس آب البنية التحتية الوطنية للمدفوعات في الهند، والمعروفة باسم واجهة المدفوعات الموحدة أو UPI.

يتيح ذلك إمكانية التشغيل بين التطبيقات المختلفة ويستخدمه أيضًا تطبيق PhonePe و Google Pay من Walmart، وهما من أكبر مزودي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول UPI في البلاد، حيث يتحكم كلاهما في حوالي 40% من السوق.

لكن موفري الدفع الرقمي في الهند سيواجهون تحديات جديدة في الأشهر المقبلة، كما ذكرت TechCrunch، حيث أعلنت NPCI أيضًا هذا الأسبوع أنها ستحدد مقدار معاملة UPI التي يمكن لأي خدمة واحدة معالجتها من أجل حماية نظام UPI البيئي.

لن يُسمح لأي خدمة واحدة بمعالجة أكثر من 30% في المستقبل من الحجم الإجمالي لمعاملات UPI، ولكن من غير الواضح كيف سيتم فرض هذه الحدود.

سيستغرق واتس آب بعض الوقت للوصول إلى هذه الحد، على الرغم من أن NPCI أوضحت أنها ستكبح خدمة الدفع المملوكة لفيس بوك منذ البداية.