تكنولوجيا: رصد هاتف شاومي بمعالج Snapdragon 875 في Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن إصدار جديد من هواتف شاومي من الفئة المميزة في Geekbench، حيث ظهر الهاتف في قاعدة البيانات برقاقة معالج Snapdragon 875.

ظهر هاتف شاومي الجديد في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم M2012K11C، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

أيضاً يظهر هاتف شاومي M2012K11C برقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 875، والتي يكشف النقاب عنها رسمياً في شهر ديسمبر المقبل، كما تتضمن وحدة المعالجة كرت شاشة Adreno 660 الجديد.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف شاومي الذي ظهر في التسريبات بنموذج رقم M2012K11C هو إصدار الشركة المرتقب Mi 11، ولقد سجل الهاتف في إختبارات الأنوية الأحادية 1105 نقطة، و 3512 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف M2012K11C مازال النموذج الأولي، لذا من المتوقع أن يأتي الهاتف بآداء أفضل مع رقاقة معالج Snapdragon 875 عند إنطلاق الإصدار النهائي للأسواق.

يذكر أن معالج كوالكوم Snapdragon 875 يتميز بدقة تصنيع 5 نانومتر، كما يضم واحدة من أنوية Cortex-X1 بسرعة 2.84GHz، وثلاثة من أنوية Cortex-A78 بسرعة 2.42GHz، مع 4 من أنوية Cortex A-55 بسرعة 1.8GHz لدعم إدارة أفضل للطاقة.

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