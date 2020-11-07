تكنولوجيا: ابل تقدم شاحن MagSafe Duo بميزة شحن اثنان من الأجهزة وسعر 129 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل عن سعر جهاز الشحن MagSafe Duo الذي يدعم شحن هواتف الأيفون، وساعات ابل الذكية، وسماعات AirPods لاسلكياً، حيث يتوفر MagSafe Duo بسعر 129 دولار.

يدعم شاحن MagSafe Duo اللاسلكي شحن اثنان من أجهزة ابل، حيث يتوافق الشاحن مع أجهزة ابل المتوافقة مع تقنية الشحن اللاسلكي Qi.

أيضاً من المقرر أن يتوفر جهاز الشحن MagSafe Duo دون محول الطاقة الخاص بالحائط، لذا نشرت ابل توصيات بتوفير محول USB-C بقدرة 20W، والذي يأتي بشكل مستقل بسعر 19 دولار.

ومن المقرر أن يدعم MagSafe Duo شحن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف iPhone 12، وApple Watch أو اثنان من أجهزة ابل المتوافقة، على أن يدعم شحن اثنان من الأجهزة في نفس الوقت، كما يدعم تصميم وحدة الشحن الطي لسهولة النقل.

يذكر أن ابل لم تبدأ حتى الآن في تلقي طلبات الحجز لوحدات الشحن الجديدة MagSafe Duo، إلا أن الشركة كشفت عن السعر في الوقت الحالي إستعداداً لإطلاق الشاحن لاحقاً.

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