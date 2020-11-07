الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy M21s مع المعالج Exynos 9611، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن الهاتف Galaxy M21 في شهر مارس الماضي، والآن قررت الشركة الكورية إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy M21s مع كاميرات أفضل.

جاء الهاتف Galaxy M21 مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. من ناحية أخرى، قامت شركة سامسونج بتزويد الهاتف Galaxy M21s الجديد بكاميرا أمامية تمتاز بدقة 32 ميغابكسل، وبثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد ظلت بقية المواصفات التقنية للهاتف Galaxy M21s على حالها من دون تغيير، فهو الآخر يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Exyos 9611، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن بقوة 15W.





هذه المواصفات التقنية قد تبدو مألوفة بالنسبة إليك لأن Galaxy M21s ليس هاتف جديد كليًا، فهو يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Galaxy F41 الذي يأتي بدوره بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Galaxy M31.

على أي حال، الهاتف Galaxy M21s سيكون متوفرًا للشراء باللونين الأسود والأزرق، وسيُكلف ما يُعادل 275 دولار أمريكي علمًا أنه سيُعرض للبيع لأول مرة في البرازيل من خلال مجموعة من المتاجر الإلكترونية المتاحة في البلاد. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه بغض النظر عن الإعلان الهاتف Galaxy M21s، فقد قامت شركة سامسونج كذلك اليوم بإطلاق الهاتف Galaxy M51 في البرازيل مقابل ما يُعادل 470 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB علمًا أنه متاح للشراء على المتجر الرسمي لشركة سامسونج عبر الإنترنت.