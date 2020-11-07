Xiaomi تُعلن عن جهاز Xiaomi Mi Box 4S Pro مع الدعم لمحتوى 8K

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Xiaomi هذا الأسبوع عن خليفة المستقبل الرقمي Xiaomi Mi Box 4 Pro يُدعى Xiaomi Mi Box 4S Pro، وعلى الرغم من أنه يبدو متطابقًا مع الإصدار القديم والإسم يشير إلى ترقية تدريجية إلى حد ما، إلا أن هذا ليس هو الحال هنا بالتأكيد. بالإضافة إلى قائمة الميزات الطويلة، فإن جهاز Xiaomi Mi Box 4S Pro الجديد يدعم محتوى 8K، وهي الإضافة التي ربما تُعتبر الأكثر تميزًا في هذا الجهاز الجديد.

تم ترقية إصدار HDMI إلى HDMI 2.1 لإستيعاب تشغيل فيديوهات 8K بمعدل 30 إطار في الثانية. هناك أيضًا 2GB من الذاكرة العشوائية و16GB من الذاكرة التخزينية على عكس Xiaomi Mi Box 4 Pro الحالي الذي يضم 8GB فقط من الذاكرة التخزينية الداخلية. وبصرف النظر عن ذلك، يأتي جهاز Xiaomi Mi Box 4S Pro الجديد كذلك مع روم MIUI TV في الصين، ولكن نحن نتوقع أن يعتمد على نظام Android TV إذا وصل إلى الأسواق الدولية. ومع ذلك، قالت شركة Xiaomi أنها لا تخطط لإطلاق Xiaomi Mi Box 4S Pro على الصعيد العالمي.

على أي حال، جهاز Xiaomi Mi Box 4S Pro متاح للطلب المسبق، وهو يُكلف 399 يوان صيني أي ما يُعادل 60 دولار أمريكي، وهذا ما يعني بأنه أغلى قليلاً من جهاز Xiaomi Mi Box 4 Pro الحالي.