تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن بعض تفاصيل الكاميرة في هاتف GALAXY S21 ULTRA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات بعض التفاصيل حول إعدادات الكاميرة في أعلى إصدارات سامسونج GALAXY S21 ULTRA، حيث ينطلق الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل مع ترقية جديدة في إعدادات الكاميرة.

أكدت التسريبات التي نشرت حتى الآن على خطط سامسونج لإطلاق سلسلة GALAXY S21 في شهر يناير من بداية العام المقبل، واليوم تسلط أحدث التسريبات الضوء على بعض تفاصيل مواصفات الكاميرة في هاتف GALAXY S21 ULTRA.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة اليوم عبر صفحة @UniverseIce لتكشف عن خطط العملاق الكوري لدعم هاتف GALAXY S21 ULTRA بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، حيث تقدم سامسونج مستشعر ISOCELL Bright HM3 ببعض التحسينات مع حجم بيكسل 0.8 ميكرون بكسل.

أيضاً من المقرر أن يتوافق مستشعر ISOCELL Bright HM3 في هاتف GALAXY S21 ULTRA مع تقنية التركيز التلقائي بالليزر، كما أكدت التسريبات على أن سامسونج لن تدعم هاتف GALAXY S21 ULTRA بمستشعر ToF، لذا فإن مستشعر سامسونج الجديد Vizion 33D لن يكون من بين إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن سامسونج ستقدم ترقية جديدة في مستشعرات الكاميرة الأخرى، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل أدق حول هذه المستشعرات، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة GALAXY S21 في تسريبات جديدة حتى الإعلان الرسمي المرتقب في شهر يناير.

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