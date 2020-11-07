هاتف LG ذو الشاشة القابلة للف قد يحمل في الواقع إسم LG Slide

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة LG على هاتف ذكي جديد يضم شاشة OLED قابلة للف، وهو الهاتف الذي من المتوقع الآن أن يتم إطلاقه في شهر مارس المقبل. ومع ذلك، فلا يزال من غير الواضح ما هو الإسم الذي سيتم به إطلاق هذا الهاتف. أخبرناكم بالأمس عن طلب تقدمت به شركة LG للحصول على العلامة التجارية LG Rollable، ويبدو أن هذا حسم هذه المناقشة.

ومع ذلك، هناك تطور جديد في الأحداث. قدمت شركة LG أيضًا طلبًا مشابهًا ومرة أخرى لمكتب الملكية الفكرية في الإتحاد الأوروبي للحصول على العلامة التجارية LG Slide. يمكنك تقديم حجة مفادها أنه يتعين على المرء ” تحريك | Slide ” الشاشة القابلة للف للداخل والخارج أثناء إستخدام الهاتف، لذلك مع هذا الوصف، يبدو هذا الإسم الجديد منطقيًا.

في الواقع، LG Slide يبدو منطقيًا ومناسبًا أكثر من LG Rollable، فهو سهل ويصف التصميم الفعلي للهاتف بشكل موجز. ومع ذلك، دعونا نذكر أن شركة LG طلبت في الماضي أيضًا الحصول على علامات تجارية أخرى تشمل LG The Roll و LG Double Roll و LG Dual Roll و LG Bi-Roll و LG Roll Canvas. ومع ذلك، كما سبق وأشرنا، فمن بين هؤلاء، يبدو LG Slide في رأينا المتواضع هو الأفضل، ولكن ما هو رأيكم؟

قبل الختام، دعونا نوضح فقط أن LG Slide يمكن أن يكون هاتف مختلف تمامًا من LG، فقد يكون هاتف قابل للسحب ليكشف عن شاشة ثانية على غرار LG Wing، ولكن المستقبل هو الوحيد الكفيل بتحديد الإجابة الصحيحة، لذلك ليس علينا الآن سوى الإنتظار وإلتزام الصبر.