كوالكوم تُسجل نتائج ربع سنوية مذهلة، مدعومة بالطلبات القوية لمودمات 5G من آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - إستثمرت شركة كوالكوم بكثافة في رقاقات 5G وهي الآن تجني الفوائد. أعلنت الشركة الأمريكية المتخصصة في تصميم الرقاقات والمعالجات عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر وللسنة المالية كاملة، وقد كشفت الشركة عن زيادة في الأرباح والمبيعات مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي ومع العام الماضي بأكمله.

لم تذكر الشركة أسبابًا محددة، ولكن وكالة الأنباء رويترز كشفت أن مودمات 5G المستخدمة من قبل شركة آبل في هواتف iPhone 12 Series الجديدة كانت المحرك الرئيسي وراء نجاح شركة كوالكوم.

وبلغت عائدات قسم الرقاقات في الشركة 4.97 مليار دولار أمريكي متخطية بذلك توقعات المحللين البالغة 4.59 مليار دولار أمريكي. كشف الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، السيد Steve Mollenkopf أن مساهمة العملاء الجديد كانت صغيرة، وأن معظم الدخل جاء من الشراكات التي كانت موجودة بالفعل.

وقالت شركة كوالكوم أنها شحنت 162 مليون رقاق قادرة على توصيل البيانات اللاسلكية خلال الربع الأخير.

يتوقع المحللون أن تستقطب شركة كوالكوم مزيدًا من العائدات في الأرباع المقبلة، فشركة FactSet تتوقع أن تستقطب كوالكوم 5.71 مليار دولار أمريكي، بينما تضع الشركة حدًا أعلى يبلغ نحو 6.2 إلى 6.8 مليار دولار أمريكي. من المتوقع أن يتراوح إجمالي شحنات أجهزة 5G في العام 2020 ما بين 175 مليون و225 مليون وحدة مع توقعات بأن يرتفع هذا العدد إلى 500 مليون.

أوضح السيد Steve Mollenkopf أيضًا أن شركة كوالكوم تقدمت بطلب للحصول على تراخيص لتسليم المعالجات والرقاقات لشركة Huawei، ولكن الحكومة الأمريكية لم تستجب بعد لهذا الطلب.