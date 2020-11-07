مؤسس رئيس أمازون يبيع أكثر من 3 مليارات دولار من أسهم الشركة من أجل المريخ

فاطمة أيت طالب - دبي - قام الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، السيد Jeff Bezos هذا الأسبوع ببيع أكثر من 3 مليارات دولار من الأسهم في شركته، على الأقل وفقًا للملفات المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم رصدها من قبل OpenInsider المتخصص برصد أسهم التداول.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يقوم فيها Jeff Bezos ببيع أسهمه في شركة أمازون، ففي العام الماضي، وبالضبط في شهر أغسطس قام ببيع أكثر من 3.1 مليارات دولار من أسهم أمازون بعدما باع أكثر من 4.1 مليارات دولار من الأسهم في شهر فبراير من نفس العام.

بفضل الأسهم التي قام ببيعها هذا الأسبوع، تكون الأموال الإجمالية لـ Jeff Bezos في العام 2020 قد بلغت أكثر من 10.2 مليارات دولار أمريكي حتى الآن، وهي قفزة ملحوظة من العام 2019 عندما قام Jeff Bezos ببيع ما قيمته 2.8 مليار دولار من الأسهم.

حتى مع عملية بيع الأسهم الأخيرة هذه فإن Jeff Bezos لا يزال يمتلك أكثر من 53 مليون سهم بقيمة 170 مليار دولار، مما يجعله أغنى شخص في العالم. وجدير بالذكر أن Jeff Bezos كان قد ذكر سابقًا أنه سيقوم ببيع ما يقرب من مليار دولار أمريكي من أسهم أمازون كل عام لتمويل شركة Blue Origin الخاصة به والتي تهدف إلى إرسال البشر في رحلات سياحية إلى المريخ.

بالإضافة إلى ذلك، أطلق الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في شهر فبراير الماضي ما أسماه ” صندوق الأرض | Earth Fund ” بقيمة 10 مليارات دولار لمكافحة آثار تغير المناخ، والذي سيوفر منحًا للعلماء والنشطاء والمنظمات الأخرى.