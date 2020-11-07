الإعلان رسميًا عن الطائرة بدون طيار DJI Mini 2، وتدعم تسجيل الفيديوهات بدقة 4K

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلت الطائرة بدون طيار الصغيرة والشهيرة DJI Mavic Mini على ترقية مهمة، فطائرة DJI Mini 2 الجديدة تجلب معها عددًا قليلاً من الميزات الجديدة بحيث يمكنها الآن تسجيل فيديوهات أفضل والطيران لمسافات أبعد من أي وقت مضى.

ومع ذلك، بقي الهيكل كما هو تقريبًا. لا تزال DJI Mini 2 خفيفة الوزن وصغيرة وتملك أجنحة قابلة للطي. هي تزن 249 جرامًا فقط، تمامًا مثل طائرة DJI Mavic Mini الحالية، ولكن أصبح بإمكانها الآن تسجيل الفيديوهات بدقة 4K وبمعدل 30 إطارًا في الثانية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه الطائرة بدون طيار تقنية OcuSync 2 اللاسلكية والتي تسمح للطائرة بدون طيار بالتحليق لمسافات أطول بنحو 2.5 مرات من ذي قبل مع الحفاظ على إستقرار الإتصال.

وفيما يتعلق بالطيران، تعتمد DJI Mini 2 الجديدة على محركات مُحسنة تسمح بإنطلاقات أسرع وسرعة قصوى تزيد قليلاً عن 57 كيلومتر في الساعة. لم يتم تحسين القدرة على الطيران لفترات أطول، فهذه الطائرة الجديدة تستطيع التحليق لمدة 31 دقيقة كحد أقصى، وهو ما يزيد عن DJI Mavic Mini بنحو دقيقة واحدة فقط.

يبلغ سعر DJI Mini 2 نحو 450 دولارًا أمريكيًا بما في ذلك وحدة التحكم، والتي بالمناسبة هي نفسها التي جاءت مع DJI Mavic Air 2. مقابل 150 دولار أمريكي إضافية يمكنك الحصول على ثلاث بطاريات وشاحن وعلبة واقية.