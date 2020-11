النموذج الأولي للهاتف iPhone 13 لا يضم مستشعر البصمة Touch ID في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - هل سيعود مستشعر بصمات الأصابع Touch ID إلى هواتف iPhone؟ يعتقد البعض أن شركة آبل تعمل على ذلك، ولكن وفقًا لتغريدة حديثة من مُستخدم يُطلق على نفسه إسم Jioriku، فيبدو أنه يتعين علينا ألا نحبس أنفاسنا منذ الآن. هذا لأن هذا المصدر يقول أن النموذج الأولي للهاتف iPhone 13 لا يضم مستشعر بصمات الأصابع Touch ID.

ومع ذلك، هناك العديد من الأسباب التي تدفعنا للتعامل مع هذه التغريدة بحذر. في البداية، لا يزال من غير الواضح أين حصل

First prototype of the 13 is basically a 12 with extra steps



I'll have more for you soon.



Here's a teaser: No underscreen Touch ID as of now