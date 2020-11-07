النموذج الأولي للهاتف iPhone 13 لا يضم مستشعر البصمة Touch ID في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - هل سيعود مستشعر بصمات الأصابع Touch ID إلى هواتف iPhone؟ يعتقد البعض أن شركة آبل تعمل على ذلك، ولكن وفقًا لتغريدة حديثة من مُستخدم يُطلق على نفسه إسم Jioriku، فيبدو أنه يتعين علينا ألا نحبس أنفاسنا منذ الآن. هذا لأن هذا المصدر يقول أن النموذج الأولي للهاتف iPhone 13 لا يضم مستشعر بصمات الأصابع Touch ID.

ومع ذلك، هناك العديد من الأسباب التي تدفعنا للتعامل مع هذه التغريدة بحذر. في البداية، لا يزال من غير الواضح أين حصل

First prototype of the 13 is basically a 12 with extra steps



I'll have more for you soon.



Here's a teaser: No underscreen Touch ID as of now — McGuire Wood 🦃 (@Jioriku) November 1, 2020

على معلوماته وما إذا كانت تغريداته صادقة. ثانيًا، من المحتمل أنه ألقى نظرة على النموذج الأولي الأول حيث تكون آبل مهتمة أكثر بإختبار التغييرات على مستوى العتاد أو التصميم قبل الإنتقال إلى الميزات الأخرى مثل مستشعر البصمة Touch ID.

هذا يعني أنه على الرغم من محتوى التغريدة، فلا تزال هناك فرصة أن تأتي النسخة النهائية من الهاتف iPhone 13 مع مستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة. كان Jon Prosser، والذي لطالما كانت تسريباته دقيقة للغاية، قد أيد الفكرة التي تقول بأن مستشعر بصمات الأصابع Touch ID المُدمج في الشاشة قد يصل إلى هواتف iPhone في المستقبل، ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا يتعلق بمستقبل iPhone بشكل عام، أو الطراز المقبل الذي من المقرر أن يصل في العام المقبل على وجه التحديد.

مفهوم مستشعرات بصمات الأصابع المدمجة في الشاشات ليس جديدًا وقد رأينا بالفعل العديد من الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد تستخدم هذه التكنولوجيا في هواتفها الذكية، لذلك نحن نعلم أن تطبيق هذا المفهوم على أرض الواقع ممكن. ومع ذلك، من الممكن أيضًا أن تهتم آبل أكثر بالتوصل إلى حلول خاصة بها بدلاً من الإعتماد على الحلول الحالية، لذا يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بحذر في الوقت الراهن.