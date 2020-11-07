3 هواتف ذكية جديدة من “إل جي”

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 12 دقيقة

تنافس الشركات العالمية على طرح هواتف بمميزات جديدة مستمرة، واليوم كشفت شركة ”إل جي“ الكورية عن ثلاثة هواتف ذكية في الهند، تندرج تحت الفئات المنخفضة والمتوسطة المدى، وهي: ”W11 و W31 و W31 +“ .

وكافحت الشركة خلال السنوات الماضية، ومع ذلك، ترى أخيرا علامات للتعافي بعد الربع الثالث من 2020 الإيجابي للغاية، وقامت بتجديد بعض مجموعات الهواتف الذكية الخاصة بها وقدمت مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة من الفئة المتوسطة.

مواصفات W11

يأتي هاتف ”W11“ بمعالج Octa-Core بسرعة 2.0 غيغا هرتز، و3 غيغا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و32 غيغا بايت للتخزين الداخلي، كما يتميز الهاتف بشاشة 6.52 بوصة عالية الدقة + FulVision مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، بالانتقال إلى الخلف، لدينا إعداد كاميرا مزدوجة يشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميغابكسل وعدسة بزاوية عريضة بدقة 2 ميغابكسل.

كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير مع نظام Android 10. تبلغ أبعاد الهاتف 166.2 × 76.3 × 8.4 ملم، ويوفر زر مساعد Google المخصص، ويأتي الهاتف بدعم بطاقة MicroSD ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

مواصفات W31 / W31 +

يأتي جهازا W31 و W31 + بمعالج Helio P22 Octa-Core، كما يأتي W31 مدعوما بوصول عشوائي يبلغ 4 غيغابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSD، كما يحتوي كل من W31 و W31 + أيضا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت في الخلف.

تماما مثل W11، يجلب الهاتفان الذكيان ”W31 و W31 + “ بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة، ولسوء الحظ، لا توجد أي معلومات حول تقنية الشحن السريع، كما يحتوي الجهازان على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، بحسب “ارم نيوز”.