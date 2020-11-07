تكنولوجيا: سامسونج تطلق هاتف Galaxy M21s بمعالج Exynos 9611 وقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج مؤخراً عن هاتف Galaxy M21s الذي ينطلق بمعالج Exynos 9611 وقدرة بطارية 6000 mAh، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وسعر 275 دولار.

يتميز هاتف Galaxy M21s بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل في نتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية.

كما ينطلق هاتف Galaxy M21s برقاقة معالج Exynos 9611، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10.

ويضم هاتف Galaxy M21s بطارية بقدرة 6000 mAh مع تقنية الشحن بقدرة 15W، كما يتضمن الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

هاتف Galaxy M21s يأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Galaxy M21s بألوان الأزرق والأسود، حيث ينطلق إلى سوق البرازيل في البداية بسعر يبدأ من 275 دولار.

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