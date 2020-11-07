تكنولوجيا: تحديث iOS 14.2 ينطلق للمستخدمين بأكثر من 100 إيموجي جديدة

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل تحديث iOS 14.2، وiPadOS 14.2 للمستخدمين مؤخراً ببعض من التحسينات، مع عدد جديد من الخلفيات، وأيضاً أكثر من 100 إيموجي.
يأتي تحديث iOS 14.2 اليوم بتحسينات في AirPlay، مع أكثر من 100 إيموجي جديد بفئات متنوعة والتي تتوفر للمستخدمين بالفعل وتشمل النينجا، وطائر الدودو، وبيناتا ، تامالي وغيرها من أنواع الإيموجي التي تتضمن الإيماءات الإيطالية.
كما يجلب تحديث iOS 14.2 للمستخدمين عدد 8 من الخلفيات الجديدة، أيضاً تقدم شركة ابل في هذا التحديث تحسينات في قائمة AirPlay، مع رمز Shazam جديد في مركز التحكم، كما تقدم ابل في هذا التحديث مجموعة من الإصلاحات العامة في النظام.
ومن المقرر أيضاً أن يقدم تحديث iOS 14.2 بعض المميزات لإصدارات HomePod، وذلك بالتزامن مع إطلاق HomePod mini الذي يتوفر للطلب المسبق قريباً، حيث من المقرر أن يدعم التحديث الجديد ميزة الإتصال الداخلي في أجهزة HomePod mini، مع دعم إقتران المكبر الصوتي الذكي بأجهزة Apple TV 4K للحصول على صوتيات ستريو وDolby Atmos.
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