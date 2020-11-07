“تيك توك” يتخذ إجراءات جديدة بشأن الانتخابات الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن تطبيق “تيك توك” عن اتخاذ إجراءات جديدة تحول دون السماح للمستخدمين بالبحث وتصفح مواد محددة، مرتبطة بمعلومات مضللة ومؤامرات مزعومة بشأن نتائج الانتخابات، وفقا لما نقل موقع “تيك كرانش” التقني.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، تسبب تيك توك بالجدل في الولايات المتحدة، لاسيما بعد محاولات الرئيس دونالد ترامب، حظر التطبيق على أساس أنه يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.

وحال التطبيق دون الوصول لهاشتاغات تشكك بنتائج الانتخابات حتى اللحظة، منها #RiggedElection و #SharpieGate.

علاوة على ذلك، عمل التطبيق على حذف مقاطع فيديو، تزعم بوجود تزوير في الانتخابات.

ووفقا للموقع، فإن تيك توك لا يزال أمام معركة شاقة لإزالة المحتوى المخالف، الذي يشهد انتشارا على منصته.

واتخذ فيسبوك، من جهته، إجراءات مماثلة بحق ذات المحتوى، إلا أنها شملت هاشتاغا إضافيا هو #StopTheSteal.

وقام فيسبوك كذلك بحظر مجموعات مرتبطة بحملة “أوقفوا السرقة”، المشككة بنتائج الانتخابات، والتي دعا بعض أنصارها إلى أعمال عنف على خلفية النتائج.

وأصدر ترامب، في أغسطس الماضي، أمرا بحظر تيك توك، إلى جانب تطبيقات صينية أخرى، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأتبع ترامب خطوته بأمر آخر، في 14 أغسطس، يمهل شركة بايت دانس المالكة لتيك توك فترة 90 يوما إما لبيع التطبيق أو التنازل عن أعماله في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يدخل الأمر حيز التنفيذ في 12 نوفمبر.

وأصدرت وزارة التجارة الأميركية أمرا بحظر المعاملات مع الشركة الأم لتطبيق تيك توك اعتبارا من 20 سبتمبر، وتم تأجيل الأمر إلى 27 سبتمبر، إلا أن قاضيا في المحكمة الجزائية الأميركية أصدر أمرا قضائيا أوليا حال دون إيقاف التطبيق حينها.