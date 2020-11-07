تكنولوجيا: PlayStation 5 لن يدعم توسيع السعة التخزينية عند إنطلاقه قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التفاصيل التي جاءت من سوني حول جهاز الألعاب PlayStation 5 على أن الشركة لن تقدم ميزة توسيع السعة التخزينية في أجهزة الألعاب عند الإطلاق الأول، على أن يتم تمكين الميزة في تحديث لاحق لبرمجيات الأجهزة.

كانت شركة سوني قد أوضحت تفاصيل السعة التخزينية المقدمة في أجهزة PlayStation 5 والتي تصل إلى 825 جيجا بايت في سعة SSD، على أن تتوفر سعة فعلية لتثبيت الألعاب تصل إلى 667 جيجا بايت، ولقد أكدت تفاصيل جديدة على أن سوني لن تقدم ميزة توسيع السعة التخزينية في الأجهزة الجديدة في البداية.

يتميز جهاز PlayStation 5 بفتحة M.2 لدعم سعة SSD التخزينية، كما يتميز محرك الأقراص PCIe 4.0 بآداء سريع يتوافق مع سعة SSD بسرعة تصل إلى 5.5 جيجابايت / ثانية.

ولقد أشار Mark Cerny المصمم الرئيسي لوحدة التحكم في الألعاب الجديدة إلى أن المحركات يجب أن تتميز بتصميم نحيف يتوافق مع جهاز الألعاب الجديد، كما أكد على ضرورة توافق المحركات مع وحدة تحكم سوني I/O، أيضاً أشار إلى أن سوني تختبر بالفعل مجموعة من سعة SSD المتوفرة لتحديد الفئة المتوافقة مع جهاز الألعاب الجديد.

يذكر أن ألعاب جهاز PS4 تتوافق في العمل بشكل جيد على محرك الأقراص الخارجي، كما سيتاح لمستخدمي PS5 تنشيط ميزة التخزين الخارجي لألعاب PS4 منذ اليوم الأول لإطلاق جهاز الألعاب الجديد PlayStation 5.

المصدر

اعلان





