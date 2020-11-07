شاهد iPhone 12 Pro يستعرض عضلاته في إختبار السرعة أمام Galaxy Note 20 Ultra

فاطمة أيت طالب - دبي -

الآن بعدما تم إطلاق جميع الهواتف الذكية الرائدة للعام 2020 تقريبًا، فما هو الأسرع بينهم جميعًا؟ قرر القائمين على قناة PhoneBuff على اليوتيوب معرفة ذلك بأنفسهم من خلال إخضاع الهاتف iPhone 12 Pro الذي تم إطلاقه مؤخرًا لإختبار السرعة إلى جانب الهاتف Galaxy Note 20 Ultra لمعرفة من هو الهاتف الأسرع.

في حال لم يكن لديك الوقت لمشاهدة الفيديو بأكمله، فقد إستطاع الهاتف iPhone 12 Pro الإطاحة بـ Galaxy Note 20 Ultra في إختبار السرعة. في الجولة الأولى التي تحسب الوقت الذي تستغرقه الهواتف لتشغيل التطبيقات، إستغرق iPhone 12 Pro نحو دقيقة واحدة و41 ثانية، بينما إستغرق Galaxy Note 20 Ultra حوالي 1 دقيقة و55 ثانية، أي بفارق 14 ثانية.

تضمن الجزء الثاني من الإختبار إعادة فتح التطبيقات التي تم تشغيلها في البداية لإختبار مدى جودة إدارة الهاتفين للذاكرة العشوائية. في الماضي، كان هذا هو المكان الذي تميل فيه هواتف iPhone إلى التعثر، ولكن يبدو أن آبل تمكنت من معالجة مشاكل إدارة الذاكرة التي كانت تواجهها في الماضي حيث إستغرق iPhone 12 Pro نحو 43 ثانية لإكمال الجولة الثانية، في حين إستغرق Galaxy Note 20 Ultra نحو 46 ثانية.

في المجموع، إستغرق iPhone 12 Pro نحو دقيقتين و24 ثانية لإكمال الإختبار بالكامل، تاركًا Galaxy Note 20 Ultra في الخلف بتوقيت إجمالي قدره دقيقتان و41 ثانية. ومع ذلك، فيبدو الأمر وكأننا نقارن التفاح بالبرتقال هنا نظرًا لأن كلا الجهازين يستخدمان عتاد وبرمجيات مختلفة، ولكن إذا كان هناك شيء واحد بارز في هذه الإختبارات، فهو قوة المعالجة العالية للمعالج Apple A14 Bionic الأحدث من شركة آبل، وهذا ما يجعلنا متحمسين أكثر لرؤية أداء أولى حواسيب Mac المُزودة بمعالجات آبل الخاصة.