تكنولوجيا: تصميمات لسيارات أجرة طائرة ذاتية القيادة فى عالم ما بعد الوباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المصمم أندريا بونتي عن معرض للتصميمات المفاهيمية لطائرة خاصة تشبه الطائرات بدون طيار تحمل ما يصل إلى أربعة ركاب أثناء جلوسهم في مقاعد فردية مع وسائد من القماش والجلد الناعم، وستستخدم المركبة التي يطلق عليها اسم "كايت" نظام دفع مكون من أربعة دوارات ذات حلزون مزدوج وتتميز بزوج من المصابيح الأمامية LED للمساعدة في الهبوط والطيران على ارتفاعات منخفضة.
السيارة الجديدة فوق المدينة- تصميم
واختار بونتي الاسم كمرجع للطائر الأسود " KITE"، وهو طائر مشهور في هونج كونج، حيث يهدف إلى استخدام سيارات الأجرة الجوية في منطقة الخليج الكبرى بالصين.
تتكون هذه المنطقة من تسع مدن ومنطقتين إداريتين خاصتين، وهى مواقع تعاني اقتصاديًا بسبب قيود السفر وسط فيروس كورونا.
تصميم مقاعد السيارة
يدخل الركاب إلى المقصورة من خلال باب خلفي واحد ويمشون في الممر القصير إلى أحد المقاعد الأربعة بالداخل ، والتي تنحني وتتميز بغطاء من البولي كربونات.
يحتوي كل مقعد أيضًا على حزام أمان سريع التحرير مكون من أربع نقاط وصواني قابلة للسحب تتيح للركاب القيام بالعمل أو الاستمتاع بوجبة خفيفة قبل الوصول إلى المكتب.
سيارة أجرة طائرة
سيارة ذاتية القيادة
وهناك أيضًا مساحة تخزين أسفل المقعد للركاب لتخزين الأشياء مثل الحقائب، كما يوفر تخزين ظهر المقعد مساحة للأمتعة الأكبر حجمًا.
سيارة طائرة
كما تم تجهيز المقصورة بشاشتين كبيرتين في الأمام وشاشتين أصغر في الجزء الخلفي من مقاعد الصف الأمامي تعرض معلومات الرحلة، مثل المدة وبيانات الإقلاع والهبوط.
ويتميز جسم الطائرة بتصميم مدور ومضغوط يقلل من السحب ويحسن القدرة على المناورة أثناء الطيران.
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