تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام Google Sheets لمساعدتك فى الالتزام بالميزانية

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يمكنك تتبع النفقات على Google Sheet، وذلك من خلال إنشاء جدول البيانات بحيث يحسب تلقائيًا ثمن المبلغ، ويمكنك عمل العديد من الفئات للنفقات كما تريد، حيث يمكن إضافة متتبع الدخل، واختيار ما إذا كنت اشتريت شيئا باستخدام بطاقات الائتمان الشخصية أو المشتركة باستخدام القائمة المنسدلة.
أما عن طريقة استخدام Google Sheets:
الخطوة 1: قم بإنشاء جدول بياناتلإنشاء جدول بيانات جديد:
- افتح شاشة "جداول البيانات" الرئيسية على sheets.google.com.
- اضغط فوق New Plus، سيؤدي هذا إلى إنشاء وفتح جدول البيانات الجديد.
- يمكنك أيضًا إنشاء جداول بيانات جديدة من URL sheets.google.com/create.
الخطوة الثانية: تحرير جدول بيانات وتنسيقه
يمكنك إضافة أو تعديل أو تنسيق نص أو أرقام أو صيغ في جدول بيانات، ولتحرير وتنسيق جدول البيانات، استخدم الصيغ والوظائف في جدول البيانات.
الخطوة الثالثة: المشاركة والعمل مع الآخرينيمكنك مشاركة الملفات والمجلدات مع الأشخاص واختيار ما إذا كان يمكنهم عرضها أو تحريرها أو التعليق عليها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.