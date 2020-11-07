شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتساب" يطرح خدمة التحويل الفوري للأموال في الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فيسبوك، أنه يمكن لمستخدمى خدمة التراسل الفورى التابعة لها واتساب فى الهند إرسال الأموال اعتبارًا من يوم أمس الجمعة.

وقالت فيسبوك فى منشور: إن خدمة المدفوعات عبر واتساب ستبدأ، وذلك بعد الحصول على موافقة من معالج المدفوعات الرائد فى البلاد لطرح النظام الذى تأخر كثيرًا.

وكانت واتساب، التى تعد الهند أكبر سوق لها مع أكثر من 400 مليون مستخدم، تدير خدمة مدفوعات من نظير إلى نظير مع عدد محدود من المستخدمين لأكثر من عامين، وذلك فى انتظار الموافقات التنظيمية.

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، فى بيان مصور: "المدفوعات متاحة الآن فى 10 إصدارات من اللغات الإقليمية الهندية من واتساب".

وقالت واتساب: إنها دخلت فى شراكة مع خمسة بنوك هندية، ويشمل ذلك: State Bank of India، وJio Payments Bank، من أجل الخدمة.

وقالت شركة المدفوعات الوطنية الهندية يوم الخميس: إن واتساب ستبدأ فى البداية فى توسيع نطاق الخدمة بحد أقصى 20 مليون مستخدم.

وتستخدم جميع جهات الدفع الرئيسية فى الهند إطار عمل (واجهة المدفوعات الموحدة) UPI، الذى أنشأته شركة المدفوعات الوطنية الهندية، لخدمات مثل تحويل الأموال من نظير إلى نظير، ومدفوعات المرافق، وإعادة شحن الهاتف.

وبحسب شركة المدفوعات الوطنية الهندية، فقد عالج إطار عمل UPI فى شهر أكتوبر الماضى أكثر من 2.07 مليار معاملة، ارتفاعًا من أكثر من 1.8 مليار فى الشهر السابق.

واشترت فيسبوك فى وقت سابق من العام الحالى حصة قدرها 9.99 فى المئة فى وحدة Reliance الرقمية مقابل 5.7 مليارات دولار، وهو استثمار سيمنح واتساب مسارًا داخليًا بشأن المدفوعات لوحدة البيع بالتجزئة التابعة لشركة Reliance، التى تهدف إلى خدمة عشرات الملايين من المتاجر الصغيرة فى جميع أنحاء الهند.