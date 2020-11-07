شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة تدور حول القرصنة تتعرض للاختراق.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدعي فريق برامج الفدية Egregor أنه سرب الكود المصدري للعبة Watch Dogs: Legion، التي تدور حول القرصنة في الأساس، على مواقع مشاركة الملفات بعد أن هدد بالقيام بذلك ما لم تتواصل Ubisoft معهم، وليس من المؤكد ما إذا كانت 558 جيجابايت من البيانات أصلية.

ولكن ورد أن المجموعة أكدت على موقع ويب، أن هناك "وصول مجاني" إلى المصدر في شبكة Ubisoft، بما في ذلك كلمات المرور غير المحمية والبيانات الشخصية.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، قالت Ubisoft في بيان إنها "على علم" بتسريب Egregor المزعوم وأنها تحقق في "حادث أمان بيانات محتمل".

ادعى Egregor أيضًا، أنه حصل على بيانات وشفرها في مطور Crysis Crytek، على الرغم من أنه ليس من الواضح أن مجموعة القرصنة أغلقت مادة Watch Dogs.

إذا كان الاختراق موثوقًا به، فسيهدد المطورين أنفسهم بشكل أساسي إذا كان هناك أي بيانات شخصية حساسة، وقد لا يضر ذلك بالضرورة بتجربة اللعبة.

كما قد يكون الكود المصدري أكثر فائدة للمودعين الذين يتطلعون إلى تعديل المحتوى أو محرك اللعبة نفسه، وليس من الواضح ما إذا كان هذا سيضر بالتحديث المتعدد اللاعبين الموعود في ديسمبر.

وليس هناك ما يضمن أن التسريب سيشمل الكود عبر الإنترنت، وقد يتغير بما يكفي عند الإطلاق الرسمي لكسر أي خرق محتمل.