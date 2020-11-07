شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "علي بابا" تتفوق على تقديرات المبيعات الفصلية بشأن قوة التجارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت مجموعة Alibaba Group Holding Ltd الصينية تقديرات الإيرادات الفصلية، حيث استمرت أعمالها التجارية الإلكترونية الأساسية في النمو بعد خروج الصين من عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، وبحسب موقع TOI الهندى.

فتأتي النتائج في أعقاب تعليق الصين المفاجئ لإدراج شركة آنت جروب التابعة لشركة علي بابا في قائمة شنغهاي التي بلغت 37 مليار دولار والتي اعتبرها المحللون والمستثمرون محاولة لتقليص حجم مؤسس جاك ما وإمبراطورتيه للخدمات المالية.

وتتزامن نتائج علي بابا أيضًا مع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مع اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من تحقيق النصر.

وقفزت الإيرادات في أعمال الحوسبة السحابية لشركة علي بابا، وهي مجال تركيز الشركة، بنسبة 60 في المائة لتصل إلى 14.9 مليار يوان، كما ارتفعت المبيعات من أعمال التجارة الإلكترونية الأساسية لشركة علي بابا بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 130.92 مليار يوان في الربع المذكور.

فيما انخفض صافي الدخل بنسبة 63 في المائة إلى 26.52 مليار يوان، حيث حققت الشركة مكاسب لمرة واحدة العام الماضي من حصتها البالغة 33 في المائة في Ant Group، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 30 في المائة إلى 155.06 مليار يوان في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، مقارنة بتقديرات قدرها 154.74 يوان، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.

كما تراجعت أسهم الشركة المدرجة في الولايات المتحدة، والتي اكتسبت حوالي 39 في المائة هذا العام، 1.8 في المائة في التعاملات قبل الجرس.