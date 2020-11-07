Sony تُقرر إلغاء الهاتف Xperia 10 II Plus بسبب تركيزها على 5G، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - بالعودة إلى شهر فبراير الماضي، أعلنت شركة Sony عن الهاتف Xperia 10 II الذي جاء آنذاك لخلافة الهاتف Xperia 10 الذي تم إطلاقه في العام 2019، كما قامت بإطلاق الهاتف Xperia 10 Plus في العام الماضي مما جعلنا نتساؤل أين ذهب الهاتف Xperia 10 II Plus؟ حسنًا، يبدو أنه لن يكون هناك هاتف بهذا الإسم من شركة Sony لأنه تم إلغاؤه.

ورد أن شركة Sony قررت إلغاء الهاتف Xperia 10 II Plus المُزود بالمعالج Snapdragon 720 لأنها ترغب في التركيز كليًا على تكنولوجيا 5G والإعتماد عليها بشكل كامل، وبالتالي قررت إلغاء الهاتف Xperia 10 II Plus الذي تم تطويره بإستخدام المعالج Snapdragon 720 مع العلم بأنه تم بالفعل رصد هذا الهاتف في قاعدة بيانات EEC تحت الإسم الرمزي XQ-AQ52/53.

يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة Sony ستجلب لنا الهاتف مع معالج جديد متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G وإسم تجاري مُختلف أم لا.