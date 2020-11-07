Vivo تُحدد 19 نوفمبر كموعد للإعلان الرسمي عن روم Origin OS

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت شركة Vivo بالفعل أنها ستستبدل واجهة FuntouchOS بواجهة مستخدم جديدة تُدعى Origin OS. كشفت الشركة اليوم أن شعارها سيكون ” عالم جديد كليًا | Brand New World “، وأن الواجهة الجديدة ستصل رسميًا في اليوم 19 من شهر نوفمبر الجاري.

ستتم عملية الكشف في مؤتمر الشركة السنوي للمطورين VDC. إسم الواجهة الجديدة هو أيضًا إختصار لـ Origin Studio، وهو إسم الفريق الذي يقف وراء تطوير واجهة المستخدم الجديدة.

تم تخصيص الإصدارات الأولية من واجهة FuntouchOS بشكل كبير بحيث تستطيع بالكاد إكتشاف أنها تستند على نظام الأندرويد، بينما إقتربت الإصدارات الأحدث من الطريقة التي تتصور بها جوجل الأشياء. قد تُقدم Origin OS أفضل ما في العالمين حيث قالت إحدى الشائعات أنه سيكون هناك خيار سريع للتبديل بين نظام الأندرويد الخام ونظام الأندرويد المعدل. لن يمض وقت طويل حتى نكتشف ما إذا كان هذا صحيحًا، ولكن سيكون بالتأكيد تطورًا مثيرًا للإهتمام.