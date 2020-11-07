شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين خدمتى Apple One وGoogle One والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل مؤخرا خدمة جديدة تعرف بـ Apple One والتى توفر للمستخدمين الكثير من المميزات، فيما كان المنافس التقليدي "جوجل" قد سبق وأن طرح خدمة تحمل اسم Google One والتى توفر أيضا مميزات مختلفة للمستخدمين، وفيما يلي نعرض الفارق بين الخدمتين كما يلي:

Google One

هي خدمة تخزين سحابي بمقابل مادي تم تطويرها من قبل شركة جوجل؛ هذه الخدمة هي بديل عن الخدمة مدفوعة الأجر التابعة لجوجل درايف، حيث تمنح الخدمة الجديدة المستخدمين مساحة مجانية تصل إلى 15 جيجا بايت، وتضم الخدمة اشتراكات مدفوعة شهرياً تبدأ من 1.99 دولار مقابل 100 جيجا بايت، وصولا إلى 30 تيرا بايت مقابل 299.99 دولار شهريا، لكن على ما يبدو أن هذه الأسعار هى مجرد عروض ترويجية فى البداية، فيما ينتظر أن ترتفع هذه الأسعار بعد ذلك خلال الفترة المقبلة.

وكشفت جوجل أن الخدمة الجديدة ستكون مناسبة للصور عالية الدقة والفيديوهات بدقة 4K، كما أنها ستتميز بالذكاء والسرعة وسهولة الاستخدام، وتتيح أيضا المشاركة العائلية مع ما يصل إلى 5 أشخاص كحد أقصى، فيما ينتظر أن ينتقل مستخدمى جوجل درايف الحاليين إلى الخدمة بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة.

Apple One

هي عبارة عن خدمة تجمع بين مجموعة من خدمات أبل في باقة واحدة مقابل اشتراك واحد، مما يتيح لك الاستمتاع بالمزيد من خدمات أبل بتكلفة أقل، إذ تأتي هذه الخطوة في أعقاب زيادة استثمار آبل في الخدمات القائمة على الاشتراك على مدار السنوات الثلاثة الماضية، حيث أطلقت خلال العام الماضي فقط خدمة Apple TV Plus لبث الفيديو، وخدمة Apple Arcade لبث الألعاب، بالإضافة إلى تحسين خدمات الموسيقى والأخبار.

وتشمل حزم خدمة Apple One أفضل الخدمات التي تقدم لك وسائل الترفيه من آبل، بالإضافة إلى مساحات تخزينية في iCloud لحفظ صورك وملفاتك وغيرها الكثير، وتشمل الخدمات Apple Music،‏ وApple TV Plus‏، وApple Arcade، وApple Fitness Plus وiCloud‏.