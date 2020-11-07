شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على اللعبة التى ربحت مليار دولار فى عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ سنوات مضت، كانت لعبة Pokémon تثير غضب المدن حول العالم، وكانت محور حديث الكثيرين، حيث تم إصدار لعبة - بعنوان Pokémon GO - تستند إلى الشخصيات في عام 2016 وتم الحديث عنها، ولعبت كثيرًا وانتشرت بسرعة كبيرة إذا جاز التعبير، ولكن إذا كنت تعتقد أن اللعبة أصبحت شيئًا من الماضي ولم تعد شائعة، ففكر مرة أخرى.

فبعد أكثر من أربع سنوات من إطلاقها، فإن شعبية اللعبة لم تتضاءل، فوفقًا لتقرير صادر عن Sensor Tower، حصلت Pokémon GO على عائدات بقيمة مليار دولار من إنفاق اللاعبين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، وقد تم تطوير Pokémon Go بواسطة Niantic، وهي تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الألعاب التي حققت أكبر قدر من المال في عام 2020.

فيما كانت لعبتي PUBG Mobile وHonor of Kings هما أكبر لعبتين ربحيتين لعام 2020، ومع ذلك، كما يقول التقرير، "لا يزال نجاح Pokémon GO مثيرًا للإعجاب" لأنها ليست لعبة جديدة في حد ذاتها وكنا نعتقد أن أفضل أيامها قد ولت، فيما يقول تقرير Sensor Tower، "نظرًا لتنفيذ Niantic لميزات البقاء في المنزل، مما يعني أنه لا يزال بإمكان المستهلكين الاستمتاع باللعبة القائمة على الموقع دون الاعتماد على ما كان في السابق جزءًا من وظائفها الأساسية - المشي في الهواء الطلق".

وفي الوقت نفسه، يتجه بعض اللاعبين، الذين يمارسون التباعد الجسدي، إلى اللعبة كوسيلة للمغامرة بأمان في الهواء الطلق والبقاء نشطين خلال هذا الوقت "، ويقول التقرير كذلك أن Pokémon GO قد كسب 3.2 مليار دولار من إنفاق اللاعبين منذ إطلاقه، ولعل السوق الأكثر ربحًا للعبة هو الولايات المتحدة حيث تأتي إيرادات 1.5 مليار دولار من هناك.

أما اليابان تحتل المرتبة الثانية مع 1.3 مليار دولار من العائدات، أو 31.3 في المئة، بينما ألمانيا في المرتبة الثالثة مع 238.6 مليون دولار، أو 5.7 في المئة"، فيما يمثل Google Play غالبية عائدات اللعبة، حيث يولد أكثر من 2.2 مليار دولار، أو 53.4٪ من أرباح اللعبة، ومن ناحية أخرى، يمثل متجر Apple App Store حوالي 1.9 مليار دولار، أو 46.6٪ من إجمالي الإيرادات.