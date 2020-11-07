هل تعود فورتنايت إلى نظام ios؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - تحصد لعبة فورتنايت شعبية واسعة على مستوى العالم، وصدرت هذه اللعبة عام 2017، وهي تعمل على نظام تشغيل بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس ون ومايكروسوفت ويندوز وماك أو إسوآي أو إس والأندرويد ونينتندو سويتش، وقد وصل عدد مستخدميها إلى 250 مليون شخص حول العالم.

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس بأن مستخدمي آيفون وآيباد من شركة آبل قد يتمكنون قريبًا من اللعب بلعبة (فورتنايت) Fortnite التابعة لشركة Epic Games مرة أخرى عبر خدمة سحابية.

وطورت شركة إنفيديا إصدارًا من خدمة الألعاب السحابية (جيفورس) GeForce التي تعمل في متصفح الويب (سفاري) Safari. ولن تحصل آبل على عمولة من العناصر الافتراضية التي تُباع ضمن لعبة القتال عند لعبها بهذه الطريقة.

وتخوض شركة آبل معركة قانونية مع شركة Epic، مما أدى إلى أن تزيل الشركة اللعبة من متجر التطبيقات (آب ستور) App Store. وزعمت Epic أن عمولة آبل البالغة 30 في المئة على مشتريات الألعاب داخل التطبيق مضادة للمنافسة. ومن جانبها، اتهمت آبل شركة Epic بأنها تريد شيئًا بلا مقابل.

ومن المقرر أن تحال القضية إلى المحاكمة في شهر أيار/ مايو وقد يستغرق حلها سنوات. وتشير الأوراق المقدمة في القضية إلى أنه كان لدى لعبة (فورتنايت) 116 مليون مستخدم عبر نظام iOS.

وبخلاف أندرويد، لا تسمح آبل بتحميل الألعاب أو التطبيقات الأخرى على هواتفها أو الأجهزة اللوحية عبر متاجر التطبيقات من غير متجرها. ولكنها لا تقيد خدمات الجهات الخارجية التي يمكن تشغيلها داخل متصفح (سفاري)، أو متصفحات الويب الأخرى المتاحة عبر متجرها.

وتقدم إنفيديا حاليًا خدمة (جيفورس ناو) GeForce Now لأجهزة ماك، وويندوز، وأندرويد، وكروم أوإس. ولم تعلن الشركة رسميًا أنها ستقدم الخدمة لنظام iOS، ولكن من المتوقع أن تفعل ذلك قبل عطلة الشتاء. ومع ذلك، لا يزال من الممكن استبعاد (فورتنايت) من قائمة الألعاب المقدمة لأجهزة آبل.

ووفقًا للعديد من المنتديات عبر الإنترنت، فقد أُزيلت اللعبة لفترة وجيزة من النسخة الخاصة بنظام أندرويد من خدمة (جيفورس ناو) في شهر كانون الأول/ ديسمبر.

ومن الناحية النظرية، سيتمكن مالكو أجهزة آبل المحمولة من لعب (فورتنايت) عبر خدمة إنفيديا بدون رسوم.

ويوفر كل من اللعبة والمستوى الأساسي من خدمة (جيفورس ناو) وصولاً مجانيًا، ومع ذلك، فإن إنفيديا تقصر هذه الجلسات على ساعة واحدة.

وتستخدم إنفيديا خوادم الحاسوب عن بُعد لمعالجة أوامر اللاعبين وإنشاء الرسومات. ويؤدي تدفق البيانات ذات الصلة ذهابًا وإيابًا إلى الأجهزة المحمولة – إلى تأخير قصير جدًا.