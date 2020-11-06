الإعلان رسميًا عن Realme Watch S مع شاشة أعلى دقة، وبطارية أكبر، وميزة SpO2

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Realme عن أول ساعة ذكية لها تحت إسم Realme Watch في شهر مايو الماضي، والآن قررت الشركة الصينية إزاحة الستار رسميًا عن ساعة ذكية أخرى تُدعى Realme Watch S.

تحتوي هذه الساعة الذكية الجديدة على شاشة دائرية حساسة للمس بحجم 1.3 إنش وبدقة 360×360 بكسل مرفوقة بمستشعر حساس للضوء يقوم تلقائيًا بضبط السطوع وفقًا لظروف الإضاءة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشاشة محمية بطبقة Gorilla Glass 3.

جاءت Realme Watch الحالية بشكل مسبق مع 12 واجهة، وبينما لا نعرف عدد الواجهات المتاحة في Realme Watch S الجديدة، فإن شركة Realme تقول أنه سيتم إنشاء أكثر من 100 واجهة لساعتها الذكية الجديدة في الأشهر المقبلة.

الهيكل الدائري للساعة الذكية Realme Watch S مصنوع من الألومنيوم ويضم زرين على الجانب الأيمن، بينما تم تصنيع الأحزمة من السيليكون وهي متوفرة بأربع خيارات على مستوى الألوان تشمل الأزرق والبرتقالي والأخضر والأسود. من المحتمل أن يأتي آخر واحد مع الساعة الذكية وسيباع الباقي بشكل منفصل.

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كما هو الحال مع Realme Watch، فإن Realme Watch S تضم مستشعر لتتبع معدل ضربات القلب ومستشعر لمراقبة مستويات الأكسجين في الدم. تأتي الساعة الذكية أيضًا مع 16 وضعًا رياضيًا، بما في ذلك وضع الدراجة الثابتة ووضع آلة التجديف الجديدين.

تشمل الميزات الأخرى لـ Realme Watch S مراقبة النوم ورفض المكالمات والإشعارات الذكية والتحكم في الأغاني والكاميرا. وعلاوة على ذلك، فهذه الساعة الذكية الأحدث من Realme تتمتع كذلك بتصنيف IP68، فهي مصممة لمقاومة المياه في عمق يصل إلى 1.5 متر، ولكن Realme تقول أنها غير مناسبة للإستخدام أثناء السباحة أو الإستحمام.

تأتي Realme Watch S كذلك مع بطارية بسعة 390mAh، وهي البطارية التي يُقال أنها ستوفر 15 يومًا من الإستخدام قبل أن تحتاج لإعادة الشحن. عمومًا، Realme Watch S ستكون معروضة للبيع مقابل ما يُعادل 95 دولار أمريكي في باكستان إبتداءً من 14 نوفمبر، ولكن لا يزال من غير المعروف متى ستُصبح متاحة في الأسواق الأخرى.