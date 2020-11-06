الهاتف Galaxy M31 هو أحدث هاتف من سامسونج يبدأ بتلقي تحديث Samsung One UI 2.5

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر سبتمبر الماضي، قامت شركة سامسونج بتحديث الهاتف Galaxy M31 إلى Samsung One UI 2.1، والآن قررت الشركة الكورية إصدار تحديث جديد لنفس الهاتف يقوم بترقية واجهة المستخدم إلى Samsung One UI 2.5 مع العلم بأن هذا التحديث والذي يحمل البنية رقم M315FXXU2ATJ9 متاح حاليًا في الهند، ولكن من المتوقع أن يشق طريقه إلى المزيد من الأسواق قريبًا.

هذا التحديث يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أكتوبر، ويجلب معه كذلك مجموعة من التحسينات للكاميرا، وتطبيق لوحة المفاتيح Samsung Keyboard، فضلا تطبيق الرسائل Messages. وعلى ذكر ذلك، فإن تطبيق Messages أصبح الآن يدعم ميزة الطوارئ SOS والتي تتيح للمستخدمين مشاركة موقعهم الحالي عبر رسالة نصية كل نصف ساعة طيلة 24 ساعة مع جهات الإتصال الخاصة بهم.

تطبيق Samsung Keyboard من ناحية أخرى أصبح يدعم Split Keyboard في الوضع الأفقي، كما أصبح من السهل الآن إضافة أو إزالة لغات الإدخال. على أي حال، تحديث Samsung One UI 2.5 للهاتف Galaxy M21 يبلغ حجمه 650 ميغابايت، وهو متوفر حاليًا في الهند، ولكن من المفترض أن يصل لبقية المناطق في قادم الأيام والأسابيع.

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كما أشرنا قبل قليل، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.