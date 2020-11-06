Xiaomi تُعد هاتفي Redmi Note 9 جديدين يدعمان شبكات 5G، وإليكم بعض مواصفاتهما الرئيسية

فاطمة أيت طالب - دبي - أطلقت شركة Xiaomi عددًا من هواتف Redmi Note 9 في النصف الأول من هذا العام، ولكن الشركة لم تُطلق بعد هذه التشكيلة في وطنها الأم، ولكن يبدو أن هذا سيحدث أخيرًا.

وفقا للمسرب الصيني البارز Digital Chat Station، يبدو أن شركة Xiaomi تعمل على هاتفين، واحد يُدعى Redmi Note 9 5G Standard Edition، والأخر يُدعى Xiaomi Redmi Note 9 5G High Edition. سيكون الهاتف الأول أصغر حجمًا وأقل قوة من حيث المواصفات، بينما من المحتمل أن يجلب الأخير كاميرا قوية ومعالج أفضل، وتقنية شحن أسرع.

سيضم الهاتف Xiaomi Redmi Note 9 5G Standard Edition شاشة LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب في الزاوية اليسرى العليا من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 13 ميغابكسل، وسيضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W مع العلم بأن هذا الهاتف سيزن إجمالاً نحو 200 جرام.

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أما بخصوص الهاتف Xiaomi Redmi Note 9 5G High Edition، فمن المرجح أن يأتي مع شاشة بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وكاميرا رئيسية في الخلف بدقة 108 ميغابكسل تستخدم المتستشعر Samsung ISOCELL HM2، فضلا عن معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 750G، وبطارية بسعة 4820mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W. سيكون هذا الهاتف أطول وأثقل قليلاً بحيث سيزن 214 جرامًا.

لا نزال نجهل مع إذا كانت طرازات 4G الحالية من هواتف Redmi Note 9 ستصل إلى الصين أم لا، ولكن إحتمال حدوث ذلك ضئيل جدًا.