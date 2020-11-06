شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق مجموعة أقمار صناعية صغيرة من المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Nanoracks الأمريكية عن إطلاق سبعة أقمار صناعية صغيرة إلى المدار يوم الخميس، من المحطة الفضائية الدولية، تعود للولايات المتحدة وكندا، وقد اطلقت الأقمار السبعة من منصة تعود لشركة Nanoracks ملحقة بالذراع اليابانية في المحطة الفضائية الدولية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، هذه الأقمار الصناعية الصغيرة هي SpOC و Bobcat-1 و NEUTRON-1 تعود للجامعات الأمريكية، و LEMUR-2 (v4.7) و LEMUR-2 (v4.8) - تعود لشركة Spire Global الأمريكية و DESCENT يعود لجامعة كندية و SATLLA-1 .

وكان خبراء مركز هيوستن لادارة الرحلات الفضائية قد طلبوا من طاقم المحطة الفضائية الدولية، عدم نشر أي صور عن إطلاق الأقمار الصناعية في شبكات التواصل الاجتماعي، دون ذكر الأسباب.

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ولكن يبدو أن السبب هو عدم الكشف عن الأقمار الصناعية العسكرية، التي غالبا ما تتطلق من القطاع الأمريكي في المحطة الفضائية الدولية.

الجدير بالذكر أن الصين أرسلت اليوم الجمعة بنجاح 13 قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد إلى المدار، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة شانشى شمالى الصين.

وذكر مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية - فى بيان اليوم - أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية، بما فيها 10 أقمار صناعية تجارية للاستشعار عن بعد طورتها شركة ساتيللوجيك الأرجنتينية، على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-6" الساعة 11:19 صباحا بتوقيت بكين.