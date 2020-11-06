شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: FaceApp يدعم الآن وضع الفلاتر على الفيديوهات.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد FaceApp واحد من التطبيقات التى انتشرت بين مستخدمى الهواتف الذكية، والذي يقوم باستخدام الذكاء الاصطناعى لتحويل الصور وتغيير أعمار المستخدمين فى الصور مثل عرض نفس الصورة لهم فى عمر الشيخوخة أو عمر الطفولة، إلا أن أخر تحديث للتطبيق والذي يحمل الإصدار FaceApp 4.0 أصبح يدعم معالجة الفيديو، تمامًا كما هو الحال مع الصور.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فعبر الواجهة الرئيسية للتطبيق، سيلاحظ المستخدمين وجود علامة تبويب الفيديو الجديدة، وبعد منح لإذني تسجيل الصوت والفيديو، يستطيع المستخدم تسجيل مقطع فيديو، بعد ذلك، يمكن اختيار أحد عوامل التصفية "شاب، مبتسم، صاحب لحية...والمزيد"، مع الإشارة، أن هناك باقة من التأثيرات تتطلب منك الاشتراك والدفع.

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كما تتوفر ثلاثة مرشحات أخرى - Hollywood وMakeup وKiss - على اشتراك FaceApp Pro مقابل 5 دولارات شهريًا أو 30 دولارًا في السنة أو 50 دولارًا مدى الحياة، فيما يتم معالجة معاينة إطار واحد حتى يتمكن الأشخاص من تسجيل الخروج قبل أن يقرروا معالجة الفيديو - كمرجع، استغرق الأمر من هاتف Snapdragon 765G حوالي 15 إلى 20 ثانية لتصفية مقطع فيديو مدته 6 ثوانٍ.

ويتم حفظ الملف على القرص بعد ذلك ويكون المستخدمون أحرارًا في مشاركة المقطع أينما يريدون.