شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق صاروخ فالكون 9 يحمل قمرًا صناعيًا محدثًا لنظام GPS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ينضم جهاز القوة الفضائية الأمريكية إلى 31 قمراً صناعياً آخر يدور حول الأرض على ارتفاع يزيد عن 12000 ميل فوق سطح الأرض، ويدور حول كوكبنا مرتين في اليوم.

نشط الصاروخ محركات مارلين التي أطلقت تيارات من النار والدخان قبل أن تحلق في الفضاء، وكانت هذه هي المحاولة الثانية من جانب SpaceX لإرسال GPS III-SV04 إلى المدار، فتم تحديد الإطلاق الأولي في 2 أكتوبر، ولكن تمت عمليات إيقاف تشغيل أجهزة الكمبيوتر في Falcon 9، واستغرق الأمر أسابيع للطاقم لتحديد المشكلة وحلها.

قال هانز كوينيجسمان من شركة SpaceX: "نظرنا إلى البيانات ورأينا أن اثنين من المحركات حاولا البدء مبكرًا"، وأثبت هذا الإطلاق أن فالكون 9 كامل الأهلية دون أي مشاكل.

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عاد Falcon 9 إلى الأرض وهبط على متن السفينة المخصصة له، وتصل هذه المهمة للإطلاق العشرين للشركة وفالكون 9 في عام 2020.

انضم الآن GPS III-SV04 إلى الأقمار الصناعية الأخرى ومع تحديثاته، فإنه يوفر إمكانات جديدة مثل الإشارة المدنية L1C التي تم تعيينها لاستخدامها مع أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية الدولية.

سيطرت القوات الفضائية الأمريكية على أصول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الأمريكية في الفضاء من القوات الجوية عندما تشعبت في جناحها الخاص للقوات المسلحة، وتم تصميم الأقمار الصناعية لنظام الـ (GPS)، لتوفير إشارات أكثر دقة وقوة من الأجيال السابقة، مما يعزز الأداء لكل من المستخدمين المدنيين والعسكريين.