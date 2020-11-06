الـ iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max سيصلان مع كاميرا واسعة أفضل، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين تم الإعلان عن تشكيلة iPhone 12 Series قبل أقل من شهر، فقد إتضح أن المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo يركزإهتمامه الآن على الجيل التالي من هواتف iPhone. في مذكرته الأحدث، قال Ming-Chi Kuo أن تشكيلة iPhone 13 Series ستتألف مرة أخرى من أربعة طرازات، وأن طرازات Pro على وجه التحديد ستأتي مع ترقية مهمة على مستوى الكاميرا الواسعة الزاوية بحيث ستحصل هذه الأخيرة على ست عدسات بفتحة F/1.8 مع الدعم لتقنية الضبط التلقائي للصورة.

يجب أن تؤدي هذه الترقية إلى تحسينات ملحوظة على مستوى الجودة مقارنة مع الكاميرات الواسعة الزاوية المستخدمة في كل من iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max والتي تستخدم خمس عدسات بفتحة F/2.4. ليست هناك حتى الآن أي معلومات حول الكاميرات التي ستحصل على الترقية في طرازات iPhone 13 العادية.

لقد إختارت آبل الشركة التايوانية Largan Precision أن تكون المورد الرئيسي لعدسات كاميرات هواتف iPhone 13 Series القادمة في العام المقبل، فهذه الشركة ستقف وراء تصنيع حوالي 70 في المئة من إجمالي الطلبات.

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الزمن هو الوحيد الذي سيحدد لنا ما إذا كانت الشاشات ذات معدلات التحديث المرتفعة، ومستشعرات بصمات الأصابع المدمجة تحت الشاشة ستشق طريقها هي الأخرى إلى هواتف آبل الرائدة المقبلة.