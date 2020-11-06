آبل تبدأ رسميًا بإصدار التحديثين iOS 14.2 و iPadOS 14.2 لكافة الأجهزة المتوافقة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة آبل رسميًا اليوم بإصدار تحديث iOS 14.2 و iPadOS 14.2 لأجهزة iPhone و iPad المتوافقة. يهدف هذا التحديث إلى التخلص من الأخطاء التي تم رصدها في الإصدارات السابقة مع إضافة أكثر من 100 رمز تعبيري جديد، فضلا عن ثمانية خلفيات جديدة، والدعم لخاصية الإتصال الداخلي Intercom في مكبر الصوت الذكي Apple HomePod.

ميزة Intercom في مكبر الصوت الذكي HomePod تتيح للأسر إرسال رسائل صوتية مسجلة على iPhone أو iPad إلى مكبرات الصوت Apple HomePod المُقترنة. يمكنك أيضًا إرسال رسائل صوتية من Apple Watch و AirPods وحتى من Apple CarPlay.

قامت شركة آبل كذلك في التحديثات الجديدة بإصلاح العديد من الأخطاء في تطبيقات Camera و Photos و Voice Memos و Weather. حصلت قائمة AirPlay أيضًا على تصميم جديد. مستخدمي iPad Air 2020 الجديد حصلوا كذلك على خاصية Scene Detection في تطبيق الكاميرا بالإضافة إلى Auto FPS لتحسين إلتقاط الضوء في البيئات المنخفضة الإضاءة وإدارة حجم الملف.

إلى جانب التحديثين iOS 14.2 و iPadOS 14.2، فقد قامت شركة آبل كذلك اليوم بإصدار تحديث WatchOS 7.1 لساعات Apple Watch المتوافقة، وهو التحديث الذي يجلب معه الدعم لخاصية HomePod Intercom، ويجلب معه كذلك التنبيهات الصوتية، ويفتح تطبيق ECG في كوريا الجنوبية وروسيا.