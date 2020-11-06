موتورولا تُزيح الستار رسميًا عن الهاتفين Moto G9 Power و Moto G 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - الهواتف المتوسطة الأحدث من شركة موتورولا هي هنا الآن، فقد قررت هذه الأخيرة اليوم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Moto G9 Power و Moto G 5G. بالنسبة للهاتف الأول، فقد حصل على إسمه من بطاريته الضخمة التي تصل سعتها إلى 6000mAh، في حين حصل الهاتف الثاني على إسمه من دعمه لشبكات الجيل الخامس 5G.

Moto G9 Power





وبالنسبة للهاتف Moto G9 Power، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.8 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 662، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 20W.

الهاتف Moto G9 Power الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، ومع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وللكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 شبه الخام ومع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

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عمومًا، الهاتف Moto G9 Power سيكون متوفرًا في أوروبا مقابل 200 يورو مع العلم بأنه سيُعرض للبيع هناك باللونين الأخضر والأرجواني، ولكنه سيصل أيضًا في وقت لاحق إلى أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا.

Moto G 5G





أما بخصوص الهاتف Moto G 5G، فهو الأخر يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 750G، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 20W.

الهاتف Moto G 5G الجديد يأتي كذلك مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 شبه الخام ومع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

عمومًا، الهاتف Moto G 5G سيكون متوفرًا في أوروبا مقابل 300 يورو مع العلم بأنه سيُعرض للبيع هناك باللونين الأسود والفضي، ولكنه سيصل أيضًا في وقت لاحق إلى أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا.