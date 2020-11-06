شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد كشف فيس بوك عنه.. يعني إيه تقرير الشفافية وما هو السلوك الزائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك عن "تقرير الشفافية" لشهر أكتوبر المنتهي، حيث قالت الشركة "نحن نعمل باستمرار لإيجاد وإيقاف الحملات المنسقة التي تسعى إلى التلاعب بالنقاش العام عبر تطبيقاتنا"، وذلك عبر مدونتها الرسمية، مشيرة إلى أن الغرض من هذا التقرير هو مساعدة الاخرين على معرفة الجهود التى تقوم بها الشركة.

تقرير الشفافية

وقال فيس بوك:"على مدار السنوات الثلاث الماضية، شاركنا النتائج التي توصلنا إليها فى تقريرنا للشفافية حول السلوك المنسق غير الأصيل الذي نكتشفه ونزيله من أنظمتنا الأساسية، كجزء من تقارير “السلوك الزائف المنسق" CIB العادية الخاصة بنا، فإننا نشارك المعلومات حول جميع الشبكات التي نزيلها على مدار الشهر لتسهيل رؤية الأشخاص للتقدم الذي نحققه في مكان واحد".

ما هو السلوك الزائف المنسق CIB؟

قال فيس بوك:"نحن ننظر إلى السلوك الزائف المنسق على أنه جهود منسقة للتلاعب بالنقاش العام لتحقيق هدف استراتيجي حيث تكون الحسابات المزيفة مركزية للعملية، وهناك مستويان من هذه الأنشطة نعمل على إيقافهما:

1) تنسيق السلوك غير الأصيل في سياق الحملات المحلية وغير الحكومية.

2) تنسيق السلوك غير الأصيل نيابة عن جهة أجنبية أو حكومية.

- السلوك غير الأصيل المنسق (CIB)

أوضح فيس بوك:"عندما نجد حملات محلية وغير حكومية تتضمن مجموعات حسابات وصفحات تسعى إلى تضليل الأشخاص بشأن هويتهم وماذا يفعلون أثناء الاعتماد على حسابات مزيفة، فإننا نزيل كل من الحسابات غير الأصلية والحقيقية والصفحات والمجموعات المتورطة بشكل مباشر في هذا نشاط"

- التدخل الأجنبي أو الحكومي (FGI)

أشار فيس بوك:"إذا وجدنا أي حالات من CIB تم إجراؤها نيابة عن كيان حكومي أو من قبل جهة أجنبية، فإننا نطبق أوسع تدابير التنفيذ بما في ذلك إزالة كل ممتلكات على النظام الأساسي مرتبطة بالعملية نفسها والأشخاص والمنظمات التي تقف وراءها".

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-الإنفاذ المستمر

نحن نراقب جهود إعادة التواجد على فيس بوك بواسطة الشبكات التي أزلناها سابقًا، باستخدام كل من الاكتشاف الآلي واليدوي، نقوم باستمرار بإزالة الحسابات والصفحات المتصلة بالشبكات التي أزلناها في الماضي.

ملخص نتائج تقرير الشفافية لشهر أكتوبر 2020

قال فيس بوك "تستمر فرقنا في التركيز على إيجاد وإزالة الحملات المخادعة في جميع أنحاء العالم - سواء كانت أجنبية أو محلية، وفي أكتوبر، أزلنا 14 شبكة حسابات وصفحات ومجموعات، ثمانية منهم - من جورجيا وميانمار وأوكرانيا وأذربيجان - استهدفت الجماهير المحلية في بلدانهم، وركزت ست شبكات أخرى على الأشخاص خارج بلدانهم، حيث تبادلنا المعلومات حول النتائج التي توصلنا إليها مع جهات إنفاذ القانون وواضعي السياسات وشركاء الصناعة.

وأضاف فيس بوك:"نحن نحقق تقدمًا في القضاء على هذه الإساءة، ولكن كما قلنا من قبل، هذا جهد مستمر، ونحن ملتزمون بالتحسين المستمر للبقاء في المقدمة، وهذا يعني بناء تقنية أفضل وتوظيف المزيد من الأشخاص والعمل عن كثب مع سلطات تطبيق القانون وخبراء الأمن والشركات الأخرى".

إجمالي عدد حسابات فيس بوك التي تمت إزالتها: 1196

إجمالي عدد حسابات انستجرام التي تمت إزالتها: 994

إجمالي عدد الصفحات التي تمت إزالتها: 7947

إجمالي عدد المجموعات التي تمت إزالتها: 110