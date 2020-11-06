شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Fortnite ستكون قابلة للتشغيل على iOS مرة أخرى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن لعبة Fortnite ستعود إلى أجهزة iPhone و iPad في وقت لاحق من هذا العام، ولكن ليس بالطريقة التي اعتدت عليها، فإن Fortnite ستكون متاحة للعب من خلال خدمة الألعاب السحابية بواسطة GeForce Now من Nvidia، ولم يتم الإعلان عن الخدمة لنظام iOS حتى الآن، لكن بي بي سي ذكرت أنه من المتوقع الإعلان قريبا.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، من المفترض أن يتم تشغيل GeForce Now داخل Safari متصفح الويب، بدلاً من تشغيله كتطبيق مستقل، بسبب قيود أبل على خدمات بث الألعاب التي تجعل من الصعب دعمها من خلال متجر التطبيقات.

تتيح لك الخدمة بث مكتبة الألعاب الشخصية الخاصة بك إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى التي قد لا تتمكن من تشغيلها بشكل جيد.

وهذا الموقف نتج من محاولات Epic Games و Nvidia حول قيود Apple التعسفية على تطبيقات iPhone و iPad، وذلك بعد خلاف عام مع مايكروسوفت حول رفض دعم خدمة xCloud الخاصة بها.

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حدثت أبل أيضا إرشادات المطورين الخاصة بها بقواعد محددة يمكن أن تتبعها خدمات الألعاب السحابية للوصول إلى لاعبي iOS بما في ذلك تقديم ومراجعة الألعاب الفردية، على الرغم من أن مايكروسوفت لا تزال تصف الحل الوسط بأنه تجربة سيئة للمستهلكين.

وقالت مايكروسوفت منذ ذلك الحين إنها تخطط لجلب xCloud إلى iOS عبر Safari في وقت ما من العام المقبل.

كما كانت حظرت أبل لعبة Fortnite في أغسطس بعد أن أضاف مطور اللعبة Epic خيار الشراء داخل التطبيق الذي قدم أسعارًا أقل ولكنه لم يمنح أبل نسبيتها المعتادة بنسبة 30٪، ودخلت الشركتان في معركة قانونية منذ ذلك الحين.