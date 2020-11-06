صور الأغطية الواقية لـ Galaxy S21 Series تؤكد التصميم المختلف لوحدة الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تُعلن شركة سامسونج عن تشكيلة Galaxy S21 Series في اليوم 14 من شهر يناير المقبل، ولقد رأينا بالفعل العديد من الصور التي تجسد لنا كيف سيبدو الهاتفين +Galaxy S21 و Galaxy S21 Ultra. وعلى ذكر ذلك، فنحن هنا اليوم مع بغض الأغطية الواقية المصممة لكلا الهاتفين والتي تؤكد لنا أن وحدة الكاميرا في كلا الهاتفين ستلتف بالفعل حول الإطار الجانبي.

هذه الصور الجديدة تستعرض لنا أربع كاميرات في الهاتف Galaxy S21 Ultra على الرغم من أن آخر الصور المسربة التي وردتنا كانت تعرض لنا كاميرا خامسة هي عبارة على الأرجح عن كاميرا Time Of Flight. وبغض النظر عن Galaxy S21 Ultra، فهذه الصور كشفت لنا كذلك أن +Galaxy S21 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف على غرار +Galaxy S20 الحالي.

وفقا للشائعات، فالهاتف Galaxy S21 Ultra سيأتي مع مستشعر بدقة 108 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية ومستشعر بدقة 40 ميغابكسل في الكاميرا الأمامية على غرار الهاتف Galaxy S20 Ultra الحالي. ومع ذلك، فلا يزال من غير المعروف ما إذا كانت هذه الكاميرات قد حصلت على ترقيات غير متعلقة بالدقة، كما أنه لا يزال من غير المعروف ما هو دور الكاميرات الأخرى.

وفقًا للمسرب الأمريكي البارز Jon Prosser، فمن المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Galaxy S21 Series في اليوم 14 من شهر يناير المقبل. لقد توقع بشكل صحيح موعد قدوم تشكيلة iPhone 12 Series مؤخرًا، ولديه سجل حافل في الماضي.

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سيكون هذا هو التاريخ المُبكر على الإطلاق الذي تُعلن فيه شركة سامسونج عن تشكيلة Galaxy S Series. تقول تغريدة Jon Prosser أيضًا أن الطلبات المسبقة على تشكيلة Galaxy S21 Series ستبدأ في نفس اليوم، ومن المقرر أن يتم إطلاقها في السوق بعد أسبوعين، وبالضبط في اليوم 29 يناير.

ووفقا لـ Jon Prosser، فسوف تتضمن التشكيلة ثلاثة هواتف على الأقل، تمامًا مثل تشكيلة Galaxy S20 Series الحالية بحيث من المفترض أن تشمل Galaxy S21 و +Galaxy S21 إضافة إلى Galaxy S21 Ultra. ستكون هناك ستة ألوان متاحة مُقسمة بين الثلاثي بحيث من المتوقع أن يتم إطلاق Galaxy S21 باللون الرمادي والوردي والأرجواني والأبيض، بينما سيكون +Galaxy S21 متوفرًا باللون الأسود والفضي، في حين سيكون Galaxy S21 Ultra متوفرًا باللون الأسود والفضي والأرجواني.

يقول المصدر أنه سيتم تصنيع هذه الهواتف الذكية الثلاثة في أربعة دول تشمل البرازيل وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وفيتنام.