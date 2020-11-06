الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Nova 8 SE مع أربع كاميرات في الخلف، والشحن السريع بقوة 65W

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei عن الهاتف Huawei Nova 7 SE في شهر أبريل الماضي، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على ذلك، قررت الشركة الصينية اليوم إزاحة الستار رسميًا عن خليفته والذي أطلقت عليه إسم Huawei Nova 8 SE.

الهاتف Huawei Nova 8 SE الجديد يمتاز بسمك 7.46 ملمتر وبوزن 178 جرام، كما أنه حصل على تصميم مستوحى قليلاً من iPhone 12، فهو الآخر يضم إطار مسطح وعدة كاميرات في وحدة مربعة الشكل تتواجد في الركن الأيسر العلوي.

وبغض النظر عن التصميم، فالهاتف Huawei Nova 8 SE الجديد يأتي كذلك مع مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD علمًا أنها تدعم HDR10 كذلك، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 720، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلاً عن بطارية بسعة 3800mAh تدعم الشحن السريع بقوة 66W مما يعد بشحن 60 في المئة منها في غضون 15 دقيقة فقط والبطارية بالكامل في غضون 20 دقيقة إضافية.

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الهاتف Huawei Nova 8 SE يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

عمومًا، الهاتف Huawei Nova 8 SE سيكون متوفرًا بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأبيض والأزرق والفضي إبتداءً من 11 نوفمبر في الصين مقابل ما يُعادل 390 دولار أمريكي.