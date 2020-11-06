شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تصنع منظومة جوية فضائية مثيلة لطائرة فضائية سوفيتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت منظومة "سبيرال" الجوية الفضائية من تصميم المهندس السوفيتي البارز، جليب لوزينسكي، مشروعا سوفيتيا واعدا لم يتحقق في وقته، لكن فكرة موضوعة في أساسه لا تزال ملحة إلى حد الآن، بحسب روسيا اليوم، وقضى المشروع بتصنيع طائرة فرط الصوتية من شأنها أن تقوم بتسريع طائرة فضائية أصغر حجما وإطلاقها إلى مدار الأرض من ارتفاع 30 كيلومترا فوق سطح كوكبنا، وبدا المشروع معقدا وخياليا للعصر السوفيتي وكانت لديه سلبيات إلى جانب الإيجابيات.

وعاد المهندسون الصينيون اليوم إلى المشروع السوفيتي وقاموا بتصميم منظومة جوية فضائية تشبه بنسبة 100% منظومة "سبيرال" السوفيتية، وأطلقوا عليها تسمية "تان يونغ"، وذلك بناء على تصاميم وتكنولوجيات اشترتها الصين في التسعينيات في روسيا.

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فيما لم تكشف الصين أية مواصفات لمنظومتها الجوية الفضائية المستقبلية، ومن المعلوم فقط أنها قادرة على الإقلاع من أي مطار وتنفيذ مهمتها في مدار الأرض والعودة إلى الأرض كطائرة عادية، واختبرت الصين أول نموذج من منظومة "تان يونغ" في سبتمبر الماضي.