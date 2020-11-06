آبل تعرض iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max رسميًا للطلب المسبق في أكثر من 30 بلدًا

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، بدأت شركة آبل اليوم بتلقي الطلبات المسبقة على الهاتفين iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max في أستراليا والصين وألمانيا والهند واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفي أكثر من 30 دولة أخرى. سيتم البدء بشحن الطلبات المسبقة على الهاتفين iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max في اليوم 13 نوفمبر، وهو اليوم حيث سيتم عرض أولى الوحدات للبيع في المتاجر.

المستهلكين في البرازيل وكوريا الجنوبية وفي 25 دولة أخرى سيتوجب عليهم الإنتظار لفترة أطول، فالطلبات المسبقة على الهاتفين iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max ستبدأ هناك في اليوم 20 نوفمبر، في حين سيتم عرض الوحدات الأولى للبيع في المتاجر بعد أسبوع من ذلك، وبالضبط في اليوم 27 نوفمبر.

على أي حال، مكبر الصوت الذكي HomePod Mini أصبح هو الآخر متاحًا اليوم في كل من أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ والهند واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومع ذلك، لن يتم شحن الطلبات للعملاء حتى اليوم 16 نوفمبر. الصين وتايوان والمكسيك ستحصل بدورها على HomePod Mini في وقت لاحق من هذا العام.

قبل الختام، إليكم أسعار كافة طرازات iPhone 12 الأربعة في العديد من البلدان حول العالم وبعملتها المحلية :