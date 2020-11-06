فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، بدأت شركة آبل اليوم بتلقي الطلبات المسبقة على الهاتفين iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max في أستراليا والصين وألمانيا والهند واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفي أكثر من 30 دولة أخرى. سيتم البدء بشحن الطلبات المسبقة على الهاتفين iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max في اليوم 13 نوفمبر، وهو اليوم حيث سيتم عرض أولى الوحدات للبيع في المتاجر.
المستهلكين في البرازيل وكوريا الجنوبية وفي 25 دولة أخرى سيتوجب عليهم الإنتظار لفترة أطول، فالطلبات المسبقة على الهاتفين iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max ستبدأ هناك في اليوم 20 نوفمبر، في حين سيتم عرض الوحدات الأولى للبيع في المتاجر بعد أسبوع من ذلك، وبالضبط في اليوم 27 نوفمبر.
على أي حال، مكبر الصوت الذكي HomePod Mini أصبح هو الآخر متاحًا اليوم في كل من أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ والهند واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومع ذلك، لن يتم شحن الطلبات للعملاء حتى اليوم 16 نوفمبر. الصين وتايوان والمكسيك ستحصل بدورها على HomePod Mini في وقت لاحق من هذا العام.
قبل الختام، إليكم أسعار كافة طرازات iPhone 12 الأربعة في العديد من البلدان حول العالم وبعملتها المحلية :
|الدولة
|iPhone 12 mini
|iPhone 12
|iPhone 12 Pro
|iPhone 12 Pro Max
|الولايات المتحدة الأمريكية
|$699
|$799
|$999
|$1099
|كندا
|979 دولار كندي
|1129 دولار كندي
|1399 دولار كندي
|1549 دولار كندي
|أستراليا
|1199 دولار أسترالي
|1349 دولار أسترالي
|1699 دولار أسترالي
|1849 دولار أسترالي
|ألمانيا
|€779
|€876
|€1120
|€1217
|إيطاليا
|€839
|€939
|€1189
|€1289
|المملكة المتحدة
|£699
|£799
|£999
|£1099
|روسيا
|69990 روبل روسي
|79990 روبل روسي
|99990 روبل روسي
|109990 روبل روسي
|الإمارات العربية المتحدة
|2999 درهم إماراتي
|3399 درهم إماراتي
|4199 درهم إماراتي
|4699 درهم إماراتي
|هونغ كونغ
|5999 دولار هونغ كونجي
|6799 دولار هونغ كونجي
|8499 دولار هونغ كونجي
|9399 دولار هونغ كونجي
|الهند
|69900 روبية هندية
|79900 روبية هندية
|119900 روبية هندية
|129900 روبية هندية
كانت هذه تفاصيل خبر آبل تعرض iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro Max رسميًا للطلب المسبق في أكثر من 30 بلدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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