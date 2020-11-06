الهاتف Google Pixel 5 يُفعل الشحن اللاسلكي العكسي تلقائيًا عندما يتم توصيله بالشاحن

فاطمة أيت طالب - دبي - تصل المزيد من الهواتف الذكية هذه الأيام مع الدعم لتقنية الشحن اللاسلكي العكسي. ما يعنيه هذا هو أن المستخدمين سيكونون قادرين على إستخدام هواتفهم الخاصة لشحن جهاز آخر لاسلكيًا شريطة أن يدعم هو الآخر الشحن اللاسلكي، مثل هاتف ذكي آخر أو علبة لسماعات الأذن اللاسلكية، وهذه من دون أدنى شك ميزة مفيدة جدًا.

مع ذلك، فإن المشكلة تكمن في أنه في معظم الأحيان، سيحتاج المستخدمون إلى تفعيل الميزة يدويًا، وهو الأمر الذي من شأنه ألا يكون مريحًا ومزعجًا بعض الشيء إذا كنت تستخدم الميزة على نحو متواصل. ومع ذلك، وفقًا لموقع 9to5Google، فقد إكتشف مستندًا يخص الهاتف Google Pixel 5 يكشف أن الهاتف يقوم تلقائيًا بتشغيل خاصية الشحن اللاسلكي العكسي عندما يتم توصيله بالشاحن.

هذه الميزة معروفة بإسم Battery Share، وهي ستعمل بنفسها عندما تكتشف أن الهاتف Google Pixel 5 قيد الشحن، وهي أيضًا ذكية بما يكفي لمعرفة متى لا يتم إستخدام الميزة وبعد فترة قصيرة من الوقت عندما تشعر أنه لا يتم إستخدام الطاقة، يتم إيقافها تلقائيًا. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين توصيل هواتف Google Pixel 5 الخاصة بهم ليتم شحنها والإستفادة على الفور من ميزة الشحن اللاسلكي العكسي دون الحاجة إلى العبث بإعداداتها.

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ومع ذلك، تقنية الشحن اللاسلكي العكسي غير متقدمة كثيرًا في الوقت الراهن لأن سرعة الشحن دائمًا ما تكون منخفضة جدًا مقارنة مع إستخدام شاحن لاسلكي خاص أو شاحن سلكي، ولكن يُمكن أن تكون مفيدة جدًا في بعض المواقف.