الكاميرا المُقربة الأحدث من Xiaomi تعد بتقريب سلس، وإستشعار أفضل للضوء

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال مؤتمر Xiaomi السنوي للمطورين اليوم بالعاصمة الصينية بكين، كشفت الشركة عن كاميرا مُقربة بتقنية جديدة يمكن أن تُغير الطريقة التي تُصور بها الهواتف الذكية في المستقبل غير البعيد. وبقولنا في المستقبل غير البعيد، فنحن نعني ذلك حقًا لأن الشركة الصينية قالت أن التكنولوجيا جاهزة ليتم إستخدامها في المنتجات الإستهلاكية.

فوائد تكنولوجيا الكاميرا المقربة الجديدة عديدة. في البداية، تقول شركة Xiaomi أن تكنولوجيا التقريب الجديدة يمكنها جمع إضاءة أكثر بنسبة 300 في المئة مقارنة مع الكاميرات الحالية، مما سيُحسن أداء الكاميرا بشكل عام، لا سيما في السيناريوهات حيث تكون الإضاءة منخفضة. الثبات المُتقدم متوفر أيضًا مع هذه الكاميرا الجديدة التي تعمل ليس فقط على تحسين الثبات ولكن على تحسين الحدة بنسبة 20 في المئة أيضًا.

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في الفيديو، يمكننا أن نرى الكاميرا تتمدد تلقائيًا ويمكنك أيضًا بإستخدامها إلتقاط حتى صور ماكرو مذهلة. يمكننا أيضًا أن نرى كيف ستلغي هذه الكاميرا الحاجة إلى وجود الكثير من الكاميرات على ظهر الهاتف. يمكن للشركات إقران مستشعر جيد وعالي الدقة بهذه التقنية وتغطية أطوال بؤرية متعددة.

كما ذكرنا سابقًا، هذه التكنولوجيا هي الآن في المرحلة الأخيرة من الإختبارات، لذا يجب أن نبدأ في رؤية الأجهزة الأولى المُزودة بهذه الكاميرا المُقربة المتقدمة قريبًا.