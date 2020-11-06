شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تفتح باب الحجز المسبق لأيفون 12 mini و12 Pro Max وHomePod mini اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت شركة أبل متجر "آب ستور"، التابع لها اليوم، لفتح طلبات الحجز المسبق الجديدة لهواتف آيفون12 mini وiPhone 12 Pro Max وHomePod miniـ iPhone وHomePod mini، حيث من المنتظر أن يعود المتجر للعمل فى حوالى الساعة 5 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ "الثالثة مساء بتوقيت القاهرة"، لذلك إذا كنت تنتظر طلب HomePod mini جديد أو iPhone 12 mini أو iPhone 12 Pro Max، فلديك بضع ساعات أخرى للانتظار.
ويتميز iPhone 12 mini بشاشة OLED بحجم 5.4 بوصة، وبفضل الحد الأدنى من الحافة، فإن الجهاز الكلي بالكاد أكبر من جهاز iPhone 7 بحجم 4.7 بوصة، ويتميز بنظام كاميرا خلفى مزدوج، وجوانب من الألومنيوم، ويتم تشغيله بواسطة شريحة A14 السريعة، ويبدأ الطراز بسعر 729 دولارًا غير مقفل بسعة تخزين 64 جيجابايت.
أما جهاز iPhone 12 Pro Max الذى تبلغ قيمته 1099 دولارًا يمكن مقارنته تقريبًا بجهاز iPhone 11 Pro Max من حيث الحجم المادى، ولكنه يضم الآن شاشة أكبر بحجم 6.7 بوصة، ويتميز Max أيضًا بأفضل نظام كاميرا من أبل مع مستشعر فتحة أوسع يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 87٪ إضاءة أكثر، مما ينتج عنه ضوضاء أقل بشكل ملحوظ خاصة في الليل ... على الرغم من أننا سنضطر إلى انتظار نشر المراجعات الكاملة حتى نعرف بالضبط ما هو الفرق الذي يحدثه في الممارسة.
ومثل جميع طرازات iPhone 12، يمكن لـ Mini وMax الاتصال بشبكات 5G الخلوية عالية السرعة، وتدعم الموديلات الأمريكية اتصال النطاق العريض للغاية mmWave بسرعات تنزيل نموذجية تتجاوز 1 جيجابيت، إذا كنت على مقربة من برج خلوي UWB.
فيما يُعد HomePod mini أحدث جهود أبل لاختراق سوق المنازل الذكية، من خلال عرض ميسور التكلفة مقارنةً بجهاز HomePod الصوتي المتميز البالغ 299 دولارًا، حيث إنه مقابل 99 دولارًا، تقول أبل إن جهاز HomePod الصغير سيوفر صوتًا يملأ الغرفة ولكنه يفتقر إلى أي من ميزات الوعي المكاني التي ابتكرها HomePod الأصلي، والوحدة تحتوي على مكبر صوت داخلي واحد فقط.
ولا يزال بإمكانك استخدام اثنين من أجهزة HomePod المصغرة معًا فى زوج استريو، أو وضعهما في جميع أنحاء منزلك والاستفادة من الصوت متعدد الغرف المتزامن، وسيتعين علينا انتظار الأشخاص حتى يتدربوا على جهاز HomePod mini لمعرفة مدى جودة صوته بالضبط.
ومع Mini، ركزت أبل بشكل أكبر على جانب المساعد الشخصي للسماعات الذكية، حيث قدمت ميزات جديدة مثل موجز التحديث اليومي ووضع الاتصال الداخلي، ويمكن أن يعمل جهاز Mini كمحور HomeKit المنزلي ويتيح لك التحكم في جميع أجهزة HomeKit الذكية بصوتك، ويعتبر جهاز Mini 99 دولارًا أكثر قدرة على المنافسة مع الطرف الأدنى من سوق السماعات الذكية، حيث تهيمن Amazon Echo وGoogle Home.
متى يمكنك طلب الأجهزة مسبقا فى كل منطقة زمنية:
تخطط أبل لإتاحة الأجهزة الجديدة في العديد من البلدان حول العالم في وقت واحد حيث يتم إطلاق الطلبات المسبقة في أكثر من 50 دولة ومنطقة، لكن سيتمكن بعض البلدان والعملاء في البرازيل وكوريا الجنوبية وأكثر من 25 دولة ومنطقة أخرى من طلب الأجهزة الجديدة فى 20 نوفمبر، وسيتمكن العملاء في تايلاند من شرائها في 27 نوفمبر.
Honolulu, Hawaii -- 3:00 a.m. HST
Anchorage, Alaska -- 4:00 a.m. AKST
Cupertino, California -- 5:00 a.m. PST
Phoenix, Arizona -- 6:00 a.m. MST
Vancouver, Canada -- 5:00 a.m. PST
Denver, Colorado -- 6:00 a.m. MST
Dallas, Texas -- 7:00 a.m. CST
New York, New York -- 8:00 a.m. EST
Toronto, Canada -- 8:00 a.m. EST
Halifax, Canada -- 9:00 a.m. AST
London, United Kingdom -- 1:00 p.m. GMT
Berlin, Germany -- 2:00 p.m. CET
Paris, France -- 2:00 p.m. CET
Moscow, Russia -- 4:00 p.m. MSK
Helsinki, Finland -- 3:00 p.m. EET
Istanbul, Turkey -- 4:00 p.m. TRT
Dubai, United Arab Emirates -- 5:00 p.m. GST
Shanghai, China -- 9:00 p.m. CST
Singapore -- 9:00 p.m. SGT
Perth, Australia -- 9:00 p.m. AWST
Hong Kong -- 9:00 p.m. HKT
Tokyo, Japan -- 10:00 p.m. JST
Brisbane, Australia -- 11:00 p.m. AEST
Adelaide, Australia -- 11:30 p.m. ACDT
Sydney, Australia -- 12:00 a.m. AEDT next day
Auckland, New Zealand -- 2:00 a.m. NZDT next day
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