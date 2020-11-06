شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد الصور الأوضح لمحطة الفضاء الدولية أثناء مرورها أمام القمر والشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط مصور أمريكى الصور الأوضح على الإطلاق لمحطة الفضاء الدولية (ISS) وهى تتحرك أمام كل من القمر والشمس، وتم التقاط الصور بأيام مختلفة عن بعضها البعض، ولم تستغرق أكثر من ثانية، حيث يمكن رؤية المحطة الفضائية بوضوح وهى تقترب من الخلفية الساطعة لكل من القمر والشمس.

وقال المصور أندرو مكارثى من كاليفورنيا بالولايات المتحدة، إن صورة محطة الفضاء الدولية أمام الشمس فى وضح النهار، كانت "إحدى أصعب اللقطات التى التقطتها على الإطلاق".



صورة محطة الفضاء الدولية

شارك أندرو الصورة على صفحته على انستجرام، وعلق عليها قائلا: "لأقل من ثانية، كانت الشمس تتماشى مع محطة الفضاء الدولية والفناء الخلفى لمنزلى، هذه اللقطة هى نتيجة التخطيط والتوقيت والمعدات".



المصور

وأضاف: "لقد استخدمت تلسكوبين بهما كاميرات، أحدهما مزود بفلتر ضوء أبيض لتفاصيل محطة الفضاء الدولية، وتلسكوب شمسى لتفاصيل السطح، وتمكنت من تجميد لحظة من الزمن عندما كانت المحطة بالقرب من بعض المعالم البارزة المثيرة للاهتمام، ثم قمت بمحاذاة ومزج الصور النهائية للحصول على التكوين المثالي."



المحطة الدولية أمام القمر

وبعد أيام قليلة، كان أندرو محظوظًا بما يكفى لاكتشاف محطة الفضاء الدولية مرة أخرى - هذه المرة، وهى تمر أكام القمر فى سماء الليل، وكتب على إنستجرام: "لا يوجد أروع من هذا، لقد أمضيت ساعات فى البحث عن الموقع الصحيح، على أمل التقاط شيء لم أره من قبل - محطة الفضاء الدولية تعبر هلالًا رقيقًا للغاية، وشيء ما حول الطريقة التى تمتد بها محطة الفضاء الدولية المضيئة على طول الهلال يمنحها إحساسًا بالعمق الذى لم أتمكن بعد من التقاطه فى لقطات العبور السابقة."