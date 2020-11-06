شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر زحل يحتوى على مادة كيميائية عضوية غريبة فى غلافه الجوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة، عن مادة كيميائية غير متوقعة في الغلاف الجوي لقمر زحل "تيتان"، وأدلة على ظواهر سطحية أكثر تعقيدًا مما أدركه العلماء سابقًا، فربما يكون تيتان هو المكان الأكثر شبهاً بالأرض في نظامنا الشمسي، باستثناء المكونات المختلطة التي يحتوى عليها، فإن لديه محيط تحت الأرض، و لدية أشكال جليد الماء بدلاً من الصخور، وكذلك يحتوى على أمطار من المركبات العضوية، والغلاف الجوي أكثر كثافة من غلافنا الجوي.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، قالت ميليسا ترينر، عالمة الأحياء الفلكية في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند، في بيان: "نحن نفكر في تيتان كمختبر حقيقي حيث يمكننا أن نرى كيمياء مماثلة لتلك الموجودة في الأرض القديمة عندما كانت الحياة تترسخ هنا".

لم تشارك ترينر في أي من الأوراق البحثية الجديدة، لكنها نائب المحقق الرئيسي في مهمة Dragonfly التابعة لناسا، والتي ستنطلق إلى تيتان في عام 2027 وتصل في عام 2034.

حول الباحثون مصفوفة (ALMA) في تشيلي نحو القمر واكتشفوا التوقيع الكيميائي للسيكلوبروبينيليدين، وهو مركب مثلثي غريب يتكون من ثلاث ذرات كربون واثنين من ذرات الهيدروجين.

قال كونور نيكسون، عالم الكواكب في جودارد، في نفس البيان: "تيتان فريد من نوعه في نظامنا الشمسي"، مضيفا "لقد ثبت أنه كنز دفين من الجزيئات الجديدة."

ولعل المركب الذي تم رصده حديثًا مثير للاهتمام أيضًا لأنه المادة الكيميائية الثانية الموجودة في تيتان حيث تلتصق ذرات الكربون ببعضها البعض لبناء عمود فقري يشبه الحلقة، وهذه المواد الكيميائية الأخرى التي لها هذا النوع من البنية ضرورية للجزيئات التي تشكل الجزء المحتوي على المعلومات من الحمض النووي.