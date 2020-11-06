شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس يبيع أسهماً فى Amazon بـ 3 مليارات دولار خلال أسبوع الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باع الرئيس التنفيذي لشركة Amazon، جيف بيزوس، خلال أسبوع الانتخابات الأميركية أسهماً في Amazon بأكثر من 3 مليارات دولار وفقًا لملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وقام بيزوس بتسريع مبيعات أسهمه في العام الماضي. حيث في أغسطس، أفرغ بيزوس أكثر من 3.1 مليار دولار من أسهم Amazon، بعد بيع أكثر من 4.1 مليار دولار من الأسهم في فبراير.

وأدت مبيعاته هذا الأسبوع إلى رفع إجمالي أمواله في عام 2020 إلى أكثر من 10.2 مليار دولار حتى الآن، وهي قفزة ملحوظة عن عام 2019، عندما باع بيزوس ما قيمته 2.8 مليار دولار من الأسهم.

وحتى مع آخر عملية بيع للأسهم، لا يزال بيزوس يمتلك أكثر من 53 مليون سهم بقيمة 170 مليار دولار، مما يجعله أغنى شخص في العالم.